* peste 2.600 de copii din județul Iași au handicap grav * în școli, numărul profesorilor de sprijin rămâne redus în raport cu nevoile, iar accesul la terapii și recuperare ridică probleme privind capacitatea serviciilor disponibile

În județul Iași, 4.310 copii au certificat de încadrare în grad de handicap la 30 iunie 2026, potrivit datelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Dintre aceștia, 2.640, adică peste 61%, sunt încadrați în grad grav. Dincolo de cifre, problema este câți dintre acești copii beneficiază efectiv de terapii, recuperare și sprijin educațional adaptat.

Raportul DGASPC Iași pentru primul semestru din 2026 arată că, din totalul de 4.310 copii cu certificat de handicap, 2.640 sunt încadrați în grad grav, 402 în grad accentuat, 1.028 în grad mediu și 240 în grad ușor. Practic, șase din zece copii aflați în evidențele instituției au cea mai severă încadrare administrativă.

Datele arată dimensiunea fenomenului, dar nu și capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor fiecărui copil. Încadrarea în grad de handicap nu stabilește automat tipul de terapie necesar. În funcție de diagnostic și evaluarea individuală, copiii pot avea nevoie de kinetoterapie, logopedie, psihoterapie, recuperare medicală sau programe educaționale personalizate.

O parte a presiunii asupra sistemului este vizibilă în educație. În învățământul de masă erau înscriși 1.491 de elevi cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale (CES), în 153 de unități școlare. Dintre aceștia, 654 de preșcolari și elevi beneficiau de servicii directe de sprijin educațional în 37 de școli și grădinițe. Activitatea era asigurată de numai 35 de profesori itineranți și de sprijin, ceea ce înseamnă aproape 19 copii pentru fiecare cadru didactic. Doar cinci unități școlare din mediul rural beneficiau de asemenea servicii.

În acest an, Inspectoratul Școlar Județean Iași a lansat proiectul „AcCES la educație – EduCES”, în valoare de aproximativ 2,79 milioane de lei. Programul urmărește sprijinirea a 100 de copii și tineri cu dizabilități sau CES, prin terapii, consiliere, tehnologii asistive și activități educaționale adaptate. Implementarea este prevăzută până în iulie 2028.

Un alt aspect este accesul familiilor din mediul rural. Existența unui centru de recuperare în municipiul Iași nu garantează că un copil dintr-o comună îndepărtată poate ajunge constant la ședințele recomandate. Cele 4.310 certificate reprezintă, astfel, doar punctul de plecare al unei analize necesare. Pentru copiii cu dizabilități, adevărata măsură a sprijinului nu este documentul emis de autorități, ci accesul real la recuperare, educație și servicii care să le permită să se dezvolte în condiții cât mai bune. Teona SOARE