* între 11 și 13 noiembrie, Iașul găzduiește G-FEST, un festival dedicat activităților educative din afara școlii * tinerii pot descoperi ateliere creative, jocuri, concursuri și oportunități de voluntariat

Educația nu se termină odată cu ultima oră de curs. Copiii și adolescenții pot învăța să comunice, să lucreze în echipă, să își descopere talentele și să capete încredere în propriile abilități și în afara clasei. În perioada 11–13 noiembrie 2026, Asociația Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIS) organizează G-FEST – Festivalul Educației Non-Formale, un eveniment care aduce în același loc organizații, voluntari și tineri interesați de activități educative.

Festivalul se desfășoară la Iulius Mall Iași, între orele 16:00 și 19:00. Proiectul este finanțat de Primăriw și urmărește promovarea învățării prin experiență, participare și implicare în comunitate.

Trei zile de activități dincolo de programa școlară

Programul festivalului include jocuri, concursuri de cultură generală, pictură, dans, mișcare, activități sportive și prezentări ale proiectelor de voluntariat. Organizațiile participante își vor prezenta inițiativele și oportunitățile prin care tinerii pot dobândi competențe utile în viața de zi cu zi.

„Vrem ca fiecare tânăr care trece prin G-FEST să plece nu doar cu informații despre un club sau o organizație, ci cu ideea clară că există un loc în care își poate pune în valoare pasiunile. Educația non-formală înseamnă experiențe, relații și curajul de a încerca ceva nou”, a declarat Roxana Ciorteanu, președinta Asociației Studenților Chimiști Ieșeni.

Educația de după ore, o oportunitate care nu ajunge la toți copiii

Festivalul readuce în discuție o problemă importantă pentru familiile din Iași: accesul la educația non-formală. Atelierele de teatru, public speaking, robotică, arte plastice, muzică sau limbi străine pot contribui la dezvoltarea copiilor, însă participarea constantă presupune uneori costuri pe care nu toate familiile și le permit. La acestea se adaugă cheltuielile de transport și dificultățile de program ale părinților. Pentru un copil dintr-o familie cu venituri reduse sau din mediul rural, accesul la asemenea activități poate fi mult mai dificil decât pentru un elev care locuiește în oraș și beneficiază de sprijin financiar.

De la un festival de trei zile la educație pe termen lung

Educația non-formală completează pregătirea școlară prin activități practice, colaborare și experiențe directe. Un copil care participă la un atelier poate descoperi o pasiune, iar un adolescent implicat într-un proiect de voluntariat poate învăța să își asume responsabilități și să lucreze alături de oameni diferiți.

Pentru Iași, provocarea este ca asemenea oportunități să nu rămână limitate la evenimente ocazionale. Continuitatea programelor, accesibilitatea financiară și implicarea instituțiilor publice pot face diferența dintre o experiență de câteva ore și o activitate care contribuie efectiv la formarea unui tânăr.

Maura ANGHEL