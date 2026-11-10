Benzina a coborât sub 9,80 lei, la Iași

Vești importante pentru șoferii din Iași. Benzina standard a coborât sub pragul psihologic de 9,80 lei pe litru, iar unele stații din oraș afișează deja prețuri de 9,78 lei. Ieftinirea este însă modestă, iar motorina continuă să se mențină la peste 10,80 lei litrul. Cât plătesc ieșenii și cum arată prețurile din marile orașe ale României?

Marți, 10 noiembrie 2026, benzina se vinde în Iași cu 9,78 lei/litru la Petrom și Socar, 9,79 lei la Lukoil și 9,84 lei la Mol, OMV și Rompetrol. Pentru un plin de 50 de litri, diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații ajunge la 3 lei.

Nici motorina nu este ieftină. La Petrom și Socar, litrul costă 10,81 lei, la Lukoil ajunge la 10,84 lei, iar la Mol, OMV și Rompetrol urcă la 10,87 lei.

La nivel național, benzina standard are un preț mediu de 9,81 lei/litru, în timp ce motorina se vinde, în medie, cu 10,85 lei. Benzina s-a ieftinit cu un ban față de ziua precedentă, iar motorina și-a păstrat media. Comparativ cu 30 iunie, însă, benzina este mai scumpă cu 13,3%, iar motorina cu 17,7%.

Iașul, aproape de prețurile din marile orașe

Bucureștenii plătesc în medie 9,81 lei pentru benzină și 10,85 lei pentru motorină. La Cluj-Napoca, litrul de benzină ajunge la 9,83 lei, iar motorina la 10,86 lei. Timișoara afișează medii de 9,84 lei, respectiv 10,86 lei.

La Constanța și Brașov, benzina costă în medie 9,81 lei, iar motorina 10,85 lei. Craiova are prețuri medii de 9,81 lei pentru benzină și 10,84 lei pentru motorină. Oradea ajunge la 9,85 lei pentru benzină și 10,86 lei pentru motorină.

La nivel național, cele mai mici prețuri identificate sunt de 9,76 lei pentru benzina standard, la o stație Socar din Arad, și 10,75 lei pentru motorină, la VhExtraOil, în Eforie Nord. GPL-ul pornește de la 4,41 lei/litru, într-o stație din București.

Așadar, ieșenii găsesc deja benzină sub 9,80 lei, dar ieftinirea nu șterge scumpirile acumulate în ultimele luni. Daniel BACIU