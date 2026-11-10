* nouă elevi și doi profesori din Italia au participat la un program Erasmus+ organizat de Colegiul Național Iași * școala, muzeele și instituțiile culturale ale orașului au devenit spații de învățare, într-un schimb de experiență care va continua în Italia

Timp de cinci zile, elevii Colegiului Național Iași și colegii lor de la Istituto Comprensivo Borgonovo Val Tidone, Italia, au învățat împreună, într-un program care a îmbinat robotica, istoria, cultura și educația pentru viață. Mobilitatea Erasmus+ a urmărit dezvoltarea competențelor interculturale, promovarea incluziunii și utilizarea unor metode de predare care depășesc limitele clasei tradiționale.

De la robotică la lecții despre Europa

Programul a debutat cu prezentarea proiectelor de robotică realizate de elevii Colegiului Național Iași, sub îndrumarea profesoarei Emanuela Pădurariu. Oaspeții au descoperit atât soluțiile tehnice dezvoltate de colegii români, cât și premiile obținute de aceștia în competiții.

Elevii claselor a VI-a C și a VI-a D au pregătit apoi o lecție interdisciplinară de istorie și geografie, dedicată diversității europene. Activitățile, coordonate de profesoarele Cornelia Fiscutean și Mihaela Țurcanașu, au inclus prezentări despre regiunile României și jocuri prin care participanții au putut să se cunoască mai bine.

Reprezentanții Asociației EuroDemos au susținut un atelier despre valorile europene, în timp ce Asociația Vegania a propus o abordare practică a alimentației sănătoase. Elevii au învățat să alcătuiască o masă echilibrată și să interpreteze informațiile de pe etichetele produselor alimentare.

Muzeele Iașului, transformate în spații de învățare

O parte importantă a mobilității s-a desfășurat în afara școlii. La Muzeul Municipal „Regina Maria”, participanții au descoperit istoria multiculturală a Iașului, iar la Bojdeuca „Ion Creangă” au transformat vizita într-un exercițiu de creativitate, scriind povești și punându-le în scenă cu marionete.

Itinerarul a inclus Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, și Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”. Activitățile au fost coordonate de profesoara Iuliana Brătescu.

La Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, întâlnirea a reunit și elevii Școlii Gimnaziale Comarna, alături de un al doilea grup italian, format din opt elevi și doi profesori de la aceeași instituție din Borgonovo Val Tidone. Expoziția de crizanteme a devenit astfel cadrul unei activități comune pentru cele trei comunități școlare.

Tradiții românești, operă și prietenii europene

Schimbul educațional a avut și o componentă culturală. Elevii italieni au învățat pași de horă și brașoveancă, într-un atelier coordonat de profesoara Mădălina Afruntoaie, au asistat la spectacolul de operă „Tosca” și au participat la Balul Toamnei organizat de Colegiul Național Iași, sub coordonarea profesoarei Cătălina Rusu.

Mesele petrecute în familiile gazdă au completat experiența, oferindu-le participanților ocazia să descopere viața cotidiană și obiceiurile românești.

Mobilitatea s-a încheiat cu o festivitate comună organizată de Colegiul Național Iași și Școala Gimnazială Comarna. Cele două grupuri italiene au primit certificatele de participare, iar programul artistic a reunit muzică clasică și populară, dansuri moderne, contemporane și spaniole.

Opt elevi ieșeni vor pleca în Italia

Parteneriatul Erasmus+ continuă între 30 noiembrie și 5 decembrie 2026, când opt elevi și doi profesori de la Colegiul Național Iași vor participa la o mobilitate de grup în Borgonovo Val Tidone.

Vizita va avea loc în cadrul acreditării Erasmus+ a colegiului, coordonată de profesoara Mihaela Țurcanașu.

Experiența de la Iași a arătat că educația europeană poate însemna mai mult decât schimbul de informații dintre școli. Pentru elevii români și italieni, învățarea a însemnat colaborare, descoperirea unor culturi diferite și construirea unor relații care pot continua dincolo de cele cinci zile petrecute împreună.

Maura ANGHEL