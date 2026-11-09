Drona misterioasă căzută în Iași, detonată de ISU Neamț! Unde au fost autoritățile ieșene și de ce tace Ministerul Apărării?

* resturile dronei au fost descoperite de un localnic plecat la cules de ciuperci * acesta s-ar fi apropiat de epavă, ar fi scos cablurile și le-ar fi pus într-o sacoșă, intenționând să le valorifice la fier vechi * abia când a observat un obiect care semăna cu o mică butelie, despre care a spus că ar fi cântărit aproximativ 10 kilograme, bărbatul s-a speriat și a realizat posibilul pericol, anunțând autoritățile

Drona care a pătruns pe teritoriul României la 31 octombrie 2026 a fost descoperită prăbușită într-o pădure din județul Iași, 5 zile mai târziu (nu în județul Neamț, cum au anințat autoritățile), iar împrejurările în care au fost gestionate resturile aparatului ridică numeroase semne de întrebare. Potrivit informațiilor disponibile, intervenția a fost asigurată de specialiștii ISU Neamț, care au preluat fragmentele, au săpat o groapă de aproximativ doi metri adâncime pe un teren viran și au detonat materialele periculoase.

Situația putea avea consecințe dramatice. Resturile dronei au fost descoperite de un localnic plecat la cules de ciuperci. Acesta s-ar fi apropiat de epavă, ar fi scos cablurile și le-ar fi pus într-o sacoșă, intenționând să le valorifice la fier vechi. Abia când a observat un obiect care semăna cu o mică butelie, despre care a spus că ar fi cântărit aproximativ 10 kilograme, bărbatul s-a speriat și a realizat posibilul pericol, anunțând autoritățile.

O tragedie a fost, astfel, evitată la limită. Dacă dispozitivul exploziv ar fi fost manipulat necorespunzător, consecințele puteau fi devastatoare.

Un alt aspect care necesită explicații este implicarea ISU Neamț într-o intervenție desfășurată pe teritoriul județului Iași. De ce nu au fost gestionate operațiunile de structurile locale și cine a coordonat efectiv intervenția? Au fost respectate toate protocoalele privind identificarea, transportul și neutralizarea încărcăturii explozive?

Într-un asemenea caz, autoritățile trebuie să ofere de urgență explicații clare. Este necesar să se stabilească traseul dronei, natura încărcăturii, circumstanțele în care aparatul a ajuns în pădure și, mai ales, dacă populația a fost expusă vreunui risc.

O asemenea situație nu poate rămâne învăluită în tăcere. Oamenii au dreptul să știe ce s-a întâmplat, cine a intervenit și dacă siguranța lor a fost pusă în pericol.

Peste toate, însă, e necesar să fie elucidată și proveniența aparatului de zbor, care, după părerea specialiștilor ar fi de proveniență ucraineană. Clar, Iașul nu are prefect și nu are cine se ocupa de problemă, dar are un Inspectorat pentru Situații de Urgență și chiar un Comitet Județean pentru Situații de Urgență!

Chiar nimeni n-a ștuit că le-a căzut o dronă în jurisdicția lor? Dar, mai ales, România are un Minister al Apărării! Deși, acesta tace, la rândul său, de atâtea zile!

Daniel BACIU