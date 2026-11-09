Autostrada Unirii A8 face un pas important spre deschiderea unui nou șantier în zona montană! CNAIR se apropie de momentul în care va putea da ordinul de începere a lucrărilor pe lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni, unul dintre cele mai importante tronsoane ale secțiunii Târgu Mureș – Leghin. După luni de proceduri și avize, proiectul a trecut de o nouă etapă administrativă, iar următorul obiectiv este obținerea Autorizației de Construire.

Săptămâna trecută a fost emis noul Acord de Mediu, iar Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a acordat aviz favorabil Documentației Tehnice pentru Autorizarea Construirii (DTAC). Documentația urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor, care trebuie să emită Autorizația de Construire. Abia după parcurgerea acestei ultime etape, CNAIR va putea emite Ordinul de Începere a Lucrărilor de Execuție.

„Astăzi, această documentație urmează să fie transmisă către Ministerul Transporturilor în vederea emiterii Autorizației de Construire”, a declarat Cătălin Urtoi, fost președinte al Consiliului de Administrație al CNIR.

Potrivit lui Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, începerea efectivă a lucrărilor este estimată pentru luna martie 2027. Dacă termenul va fi respectat, lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni va deveni primul tronson al Autostrăzii A8 pe care constructorii vor ataca efectiv zona montană.

Două tuneluri, 36 de structuri și 23,4 kilometri de autostradă prin munți!

Proiectul prevede realizarea a două tuneluri bidirecționale, cu o lungime cumulată de aproximativ 1,07 kilometri, dar și a 36 de structuri, inclusiv două ecoducte destinate traversării în siguranță a autostrăzii de către animalele sălbatice.

Contractul pentru construirea acestui lot a fost semnat pe 30 mai 2025 și are o valoare de 2,98 miliarde de lei, fără TVA. Lucrările vor fi executate de asocierea Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS – Infravis SRL, lider fiind compania turcă Ozaltin. Durata de execuție prevăzută în contract este de 24 de luni, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Deschiderea acestui șantier reprezintă un moment important pentru Autostrada Unirii, proiectul care trebuie să lege Moldova de Transilvania prin Carpați. După numeroase proceduri administrative, documentații și avize, proiectul se apropie de momentul în care utilajele ar putea intra efectiv în teren. Miza este uriașă: construirea unei legături rutiere moderne peste munți, care să reducă izolarea Moldovei și să schimbe radical conexiunile dintre Iași, Târgu Mureș și restul țării.

Daniel BACIU