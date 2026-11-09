Revoltă în comuna Victoria! Localnicii se opun construirii unui padoc metropolitan

Un proiect care ar putea schimba radical zona comunei Victoria stârnește nemulțumirea localnicilor. Planul de construire a unui „Padoc metropolitan: Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele”, propus în extravilanul comunei, a declanșat un demers de opoziție din partea cetățenilor. Aceștia au transmis autorităților o petiție prin care cer să nu aprobe amplasamentul înainte de o analiză amănunțită a efectelor asupra mediului și comunității.

Semnatarii susțin că nu resping necesitatea unui centru destinat îngrijirii animalelor, însă contestă amplasamentul ales și cer transparență totală în procesul de autorizare. Principala lor îngrijorare vizează posibilele efecte asupra locuitorilor, traficului, mediului și dezvoltării viitoare a comunei.

Atenție, zonă protejată!

Unul dintre punctele sensibile ale petiției este apropierea posibilă de două situri Natura 2000: ROSPA00042 „Eleșteiele Jijiei și Miletinului” și ROSCI0222 „Sărăturile Jijia inferioară–Prut”. Cetățenii cer autorităților să stabilească oficial care dintre aceste arii se află în vecinătatea terenului și care este distanța exactă. Mai mult, solicită verificarea eventualelor efecte asupra habitatelor și speciilor protejate, precum și clarificarea necesității unei evaluări adecvate.

Localnicii cer publicarea tuturor documentelor relevante, inclusiv a studiilor privind mirosurile, zgomotul, apele uzate, deșeurile, biosecuritatea și bunăstarea animalelor. În opinia lor, orice risc trebuie identificat înainte de începerea proiectului, nu după apariția unor eventuale probleme.

Traficul rutier este o altă mare temere

Semnatarii avertizează că activitatea centrului ar putea aduce deplasări suplimentare ale angajaților, furnizorilor, autospecialelor și vehiculelor care transportă animale. Aceștia solicită un studiu de trafic care să arate dacă drumurile existente pot face față și cine ar urma să suporte eventualele costuri pentru modernizarea infrastructurii.

Petiția mai cere analizarea impactului asupra proprietăților din vecinătate, asupra imaginii comunei și asupra dezvoltării locale. Cetățenii vor să afle inclusiv care sunt beneficiile concrete ale proiectului pentru comunitate și dacă acestea justifică eventualele inconveniente.

Printre solicitări se numără organizarea unei consultări publice reale, anunțate din timp, în care oamenii să poată pune întrebări și să formuleze propuneri.

De asemenea, aceștia cer analizarea unor amplasamente alternative, care să reducă eventualele efecte asupra locuitorilor și terenurilor folosite de comunitate.

Mesajul semnatarilor este ferm: nu vor ca proiectul să avanseze fără studii, documente publice și o dezbatere transparentă. Ei solicită autorităților să analizeze toate observațiile și să comunice în scris răspunsul la petiție.

Deocamdată, nemulțumirile prezentate reprezintă temerile și solicitările inițiatorilor demersului. Distanța față de ariile protejate, impactul asupra mediului și efectele asupra comunității urmează să fie stabilite prin documente și evaluări oficiale. Carmen DEACONU