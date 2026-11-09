„Anotimpurile” lui Vivaldi răsună la Palatul Culturii din Iași

* Opera Națională Română Iași aduce una dintre cele mai cunoscute creații ale muzicii baroce în Holul de Onoare al Palatului Culturii * publicul este așteptat să asculte „Anotimpurile” lui Vivaldi

Patru anotimpuri, șase instrumentiști și o partitură care a traversat trei secole. Marți, 10 noiembrie 2026, de la ora 18:30, Palatul Culturii din Iași găzduiește un concert dedicat celebrei lucrări „Anotimpurile”, de Antonio Vivaldi. Evenimentul face parte din programul aniversar al Operei ieșene, care împlinește 70 de ani de existență.

Vivaldi, interpretat în Holul de Onoare al Palatului Culturii

Seria „Concert la Palat”, inițiată de Opera Națională Română Iași, continuă cu una dintre cele mai cunoscute partituri din istoria muzicii clasice. De această dată, scena este înlocuită de Holul de Onoare al Palatului Culturii, unde publicul va putea asculta muzica lui Antonio Vivaldi într-o formulă instrumentală restrânsă.

„Anotimpurile” reprezintă un ciclu de patru concerte pentru vioară și orchestră, publicat în 1725. Fiecare concert descrie, prin mijloace muzicale, transformările naturii: trezirea la viață a primăverii, căldura și furtunile verii, sărbătoarea recoltei și frigul iernii.

Compozitorul venețian a transformat sunetele naturii în muzică. În partitură pot fi recunoscute cântecul păsărilor, tunetele, ploaia, vântul sau pașii pe gheață. Tocmai această capacitate de a spune o poveste fără cuvinte a făcut ca lucrarea să rămână cunoscută și în afara sălilor de concert.

La Iași, interpretarea va pune în prim-plan vioara solistă, instrumentul în jurul căruia Vivaldi a construit întreaga compoziție.

Șase muzicieni vor interpreta celebra lucrare

Partea solistică îi revine violonistei Anca Bîzgu, care va fi însoțită de cinci instrumentiști ai Operei ieșene: Laurențiu Busnea – vioara I, Adriana Patraș – vioara a II-a, Corina Diaconu – violă, Viorel Călin – violoncel și Adina Alupei – clavecin.

Formula camerală oferă publicului posibilitatea de a urmări îndeaproape dialogul dintre instrumente și schimbările de ritm și intensitate care definesc muzica barocă.

Concertul are și o semnificație aniversară. În noiembrie 2026, Opera Națională Română din Iași marchează șapte decenii de la prima reprezentație, susținută pe 3 noiembrie 1956, cu „Tosca”, de Giacomo Puccini.

Instituția a aniversat momentul fondator prin două reprezentații ale aceleiași opere, programate pe 2 și 3 noiembrie. Concertul dedicat lui Vivaldi continuă seria manifestărilor aniversare, de această dată în afara sediului Operei.

După Vivaldi, Opera Iași pregătește premiera „Cenușăreasa”

Programul lunii noiembrie continuă cu un alt eveniment important pentru instituție: premiera operei comice „La Cenerentola” („Cenușăreasa”), de Gioachino Rossini.

Noua producție va avea trei reprezentații, pe 21, 22 și 24 noiembrie, toate de la ora 18:30, în Sala Mare a Operei Naționale Române Iași.

Inspirată din cunoscuta poveste a Cenușăresei, opera lui Rossini aduce pe scenă o versiune în care umorul, răsturnările de situație și virtuozitatea vocală ocupă locul central. Lucrarea, prezentată pentru prima dată în 1817, este una dintre creațiile reprezentative ale compozitorului italian.

Maura ANGHEL