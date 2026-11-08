* lipsa specialiștilor din asistența socială afectează în special comunitățile rurale, unde copiii vulnerabili, vârstnicii și persoanele cu dizabilități depind de serviciile oferite de primării * în județul Iași, mai multe instituții au scos posturi la concurs, în timp ce datele naționale confirmă un deficit important de personal

Primăriile din județul Iași caută asistenți sociali pentru comunitățile în care persoanele vulnerabile au nevoie de sprijin specializat. Țibana și Miroslava se numără printre comunele care au anunțat angajări, iar DGASPC Iași recrutează personal pentru centrele sociale. Problema va fi adusă în atenție luni, 9 noiembrie 2026, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, unde se desfășoară un târg de practică și locuri de muncă în asistența socială.

Primăriile din Iași caută personal pentru serviciile sociale

În comuna Țibana, administrația locală organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent social, pe perioadă determinată, în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii accesului populației vulnerabile din mediul rural la servicii de bază. Candidații trebuie să aibă studii universitare de specialitate, însă nu este solicitată experiență anterioară. Și Primăria Miroslava recrutează un asistent social debutant pentru Centrul de îngrijire de zi destinat copiilor aflați în situații de risc din satul Cornești. Postul este pe perioadă nedeterminată, iar termenul de înscriere expiră pe 10 noiembrie. Instituția mai caută un educator și un șofer pentru serviciile sociale locale.

La nivel județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a anunțat 16 posturi vacante în centrele din subordine. Sunt căutați 11 educatori, un asistent social pentru Bogdănești, doi infirmieri și doi supraveghetori de noapte.

Aproape 16% dintre posturile din serviciile sociale analizate sunt vacante

Deficitul de personal este confirmat și de datele naționale. Un raport realizat de Banca Mondială și prezentat în august 2026 de Ministerul Muncii arată că aproape 16% dintre posturile raportate de direcțiile și serviciile publice locale de asistență socială participante la cercetare erau vacante. Mai grav, 23 de servicii publice, toate din mediul rural, au declarat că nu aveau niciun angajat.

Cercetarea, care a inclus 667 de direcții și servicii locale respondente, a evidențiat și dificultățile de pregătire profesională. Doar 18% dintre angajații raportați participaseră la cursuri în perioada 2024–2025.

Potrivit legislației, structura orientativă a serviciilor sociale din comune trebuie să cuprindă o persoană responsabilă de beneficiile sociale și alte două pentru serviciile sociale, dintre care cel puțin una cu calificare de asistent social. Necesarul crește în funcție de numărul beneficiarilor și de complexitatea cazurilor.

Pentru persoanele vulnerabile, un serviciu social fără suficient personal calificat poate însemna intervenții întârziate, monitorizare insuficientă și acces mai dificil la ajutor. Angajările anunțate reprezintă o parte a răspunsului, dar amploarea deficitului din județul Iași rămâne de documentat.

Clara DIMA