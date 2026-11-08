* Ministerul Sănătății pregătește extinderea listei tratamentelor compensate până la sfârșitul anului 2026 și reguli noi pentru aprobarea și stabilirea prețurilor

Românii care așteaptă tratamente de ultimă generație ar putea avea acces la mai multe opțiuni compensate până la sfârșitul anului. Ministerul Sănătății pregătește o nouă actualizare a listei, iar numărul final va depinde de analizele și negocierile în desfășurare. Anunțul nu înseamnă că aceste tratamente sunt deja disponibile pe rețetă compensată.

Până la 45 de medicamente noi, în analiză

Alexandru Rogobete a declarat că își propune includerea a aproximativ 40–45 de medicamente în sistemul de compensare. Ministerul anunțase anterior că prima etapă a reformei urmărește introducerea a peste 40 de molecule noi până la sfârșitul lunii decembrie 2026. Scopul este accesul mai rapid la tratamente inovatoare, inclusiv pentru bolnavii cu puține alternative terapeutice. Autoritățile nu au publicat încă lista definitivă, indicațiile medicale și condițiile de decontare.

Peste 900 de zile de așteptare pentru terapii inovatoare

Potrivit Ministerului Sănătății, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, față de o medie europeană sub 500 de zile. Întârzierile contează în special pentru pacienții cu afecțiuni oncologice și copiii diagnosticați cu boli rare. Ministrul a indicat drept obstacol circuitul greoi al deciziilor între Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Evaluarea unui medicament, stabilirea prețului și includerea pe lista de compensare presupun etape distincte, care pot prelungi așteptarea.

Reguli noi pentru prețuri, din 2027

O altă direcție a reformei vizează metodologia de evaluare și stabilire a prețurilor. Rogobete a anunțat discuții cu instituțiile implicate, producătorii și distribuitorii, pentru simplificarea procedurilor. La începutul lunii noiembrie, ministerul s-a întâlnit și cu reprezentanții Băncii Mondiale. Ministrul estimează că o nouă metodologie ar putea fi pregătită în două-trei luni, iar aplicarea mecanismelor legislative este vizată din 2027. Obiectivul este scurtarea perioadei dintre evaluarea unui tratament și accesul pacientului la acesta prin sistemul public.

Separat, Ministerul Sănătății a pus în dezbatere un proiect pentru conducerea instituțiilor sanitare fără paturi. Sunt prevăzute concursuri pentru funcțiile de conducere, mandate de management de patru ani și evaluări anuale. Măsura nu schimbă direct lista medicamentelor compensate, dar completează reformele administrative anunțate.

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