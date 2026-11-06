Veste importantă pentru ieșenii care și-au închis balcoanele. Adio impozit majorat cu 100%!

Vești importante pentru mii de proprietari de apartamente din Iași care și-au închis balcoanele fără autorizație! Ministerul Dezvoltării a venit cu explicații oficiale după valul de îngrijorări și interpretări apărute în spațiul public, iar una dintre cele mai importante clarificări este că simpla închidere neautorizată a unui balcon NU atrage majorarea cu 100% a impozitului pe clădire.

Precizările sunt cuprinse în Ordinul nr. 1.389 din 5 noiembrie 2026, emis pentru aplicarea prevederilor din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Documentul vine să lămurească situația proprietarilor care au făcut modificări la apartamente, în special prin închiderea balcoanelor.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, sancțiunea majorării impozitului cu 100% se aplică exclusiv clădirilor construite integral fără autorizație de construire. Prin urmare, închiderea unui balcon nu intră în această categorie și nu înseamnă automat dublarea impozitului.

Mai mult, autoritățile precizează că închiderea balcoanelor la blocurile multietajate este considerată o lucrare de importanță redusă. Excepție fac extinderile balcoanelor sau logiilor de la parter, realizate pe domeniul public.

O altă veste importantă pentru proprietari este că aceștia pot solicita autorizație de regularizare pentru lucrările executate. Iar solicitarea poate fi făcută fără limită de timp, termenul tranzitoriu de un an nefiind aplicabil în cazul închiderii balcoanelor.

Ministerul mai precizează că scopul regularizării este verificarea siguranței construcției, nu aplicarea unor sancțiuni excesive. De asemenea, nu există obligația unei inventarieri generale a tuturor balcoanelor închise fără autorizație.

Atenție însă! Clarificările nu reprezintă o legalizare automată a lucrărilor deja executate și nici nu înseamnă că proprietarii pot închide balcoanele după bunul plac. Intervențiile trebuie să respecte în continuare condițiile legale și tehnice, iar înainte de începerea lucrărilor trebuie solicitate informații de la autoritățile competente.

Pentru proprietarii de apartamente din Iași, mesajul este unul esențial: simpla închidere a balconului fără autorizație nu înseamnă că impozitul se va dubla, însă procedurile de intrare în legalitate și cerințele privind siguranța construcției rămân obligatorii. Carmen DEACONU