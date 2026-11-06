Controale în spitale! Ministrul Sănătății verifică de ce pacienții nu ajung la medici

Pacienții care încearcă să obțină o consultație în ambulatoriile spitalelor publice se lovesc de uși închise, lipsă de locuri și recomandări de a merge la clinici private. Situația a ajuns în atenția Ministerului Sănătății, care declanșează controale extinse pentru a verifica de ce serviciile medicale promise nu sunt accesibile celor care au nevoie de ele.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trecut personal la verificări și a încercat să obțină telefonic programări în mai multe spitale publice, inclusiv la Iași, la „Sf.Maria”, susținând că dorește o consultație pentru bunica sa. Rezultatele acestui experiment au scos la iveală diferențe importante între unitățile medicale: dacă în unele a reușit să obțină programări într-un interval rezonabil, în altele nu existau locuri disponibile, iar pacienții erau îndrumați către clinici din afara spitalelor.

În urma acestei experiențe, dar și a numeroaselor reclamații primite de la pacienți, ministrul a dispus verificări prin Corpul de Control.

Inspectorii vor analiza sistemele de programare, pontajele personalului, respectarea programului de lucru și organizarea activității în ambulatoriile de specialitate. Printre spitalele vizate se numără și Spitalul Clinic Colentina din București.

Alexandru Rogobete avertizează că managerii nu pot trata superficial accesul pacienților la consultații și că dezvoltarea ambulatoriilor trebuie să devină o realitate, nu doar o promisiune pe hârtie. Ministrul a transmis că va continua să verifice personal situația și că vor exista intervenții acolo unde sunt descoperite nereguli. „Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că fentează regulile, se înșală!”, a avertizat oficialul.

Controalele ar putea scoate la iveală probleme grave în organizarea consultațiilor din spitalele publice, acolo unde pacienții ar trebui să aibă acces la servicii medicale fără să fie nevoiți să caute alternative în sistemul privat. Nicoleta ZANCU