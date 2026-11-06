Comuna Miroslava face un nou pas important pentru transformarea sa într-un model de dezvoltare la nivel național. Primăria Miroslava și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României au semnat, pe 5 noiembrie 2026, un Acord de Colaborare care deschide noi perspective pentru investiții, modernizarea infrastructurii, educație, digitalizare și protecția mediului.

Parteneriatul a fost parafat în prezența lui László Borbély, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a primarului Dan Niță și a președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. La eveniment au participat și prof. dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, precum și Cristinel Țirca, inspector școlar pentru management instituțional în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Miza colaborării este una ambițioasă: transformarea comunei într-un exemplu de comunitate modernă, sustenabilă și competitivă. În cadrul întâlnirii a fost prezentată inițiativa „Miroslava 2030 – Model de comunitate pentru dezvoltare durabilă în România”, un proiect care urmărește să valorifice investițiile existente și să atragă noi oportunități de dezvoltare.

Acordul stabilește cadrul de cooperare pentru proiecte în domenii esențiale: infrastructură, educație, energie verde, protecția mediului, digitalizare și dezvoltare economică. Toate aceste direcții sunt corelate cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

Vizita oficialilor nu s-a limitat la discuții și declarații. Aceștia au mers la unități de învățământ din comună, în Parcul Industrial Miroslava și la un parc fotovoltaic, unde au fost prezentate investiții și proiecte considerate relevante pentru viitorul comunității. Carmen DEACONU