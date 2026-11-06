Experiența Italiei, adusă în dialogul de la Iași

Violența domestică, protecția copiilor și dificultățile întâmpinate de mamele aflate în situații de abuz au constituit temele centrale ale unei conferințe organizate recent la Iași. Evenimentul, desfășurat în cooperare de Asociația Justiție pentru Minori și Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), a reunit magistrați, avocați, psihologi, cadre universitare și specialiști italieni, într-un dialog despre identificarea abuzului, prevenirea violenței și intervenția instituțiilor.

Conferința a avut loc la Centrul de Limbi Moderne al Universității de Medicină și Farmacie din Iași, sub coordonarea lectorului universitar dr. Irina Croitoru. Punctul de plecare al discuțiilor l-a reprezentat prezentarea lucrării „Violenza domestica, furtul copilului, durerea mamelor”, temă abordată alături de Simona Petrozzi și psihologul Eloisa Manfredi. Subiectul a deschis o dezbatere asupra violenței exercitate în familie, a conflictelor privind copiii și a consecințelor psihologice și juridice ale acestor situații.

Copiii, victimele tăcute ale conflictelor familiale

Unul dintre subiectele importante ale întâlnirii a fost situația minorilor care ajung în mijlocul conflictelor dintre părinți. Dincolo de disputele juridice, separările conflictuale și episoadele de violență pot produce efecte profunde asupra dezvoltării emoționale a copiilor.

Dezbaterea a adus în atenție dificultățile întâmpinate de părinții care încearcă să își protejeze copiii în contexte de abuz, dar și necesitatea unor mecanisme eficiente de intervenție. Protecția minorului presupune mai mult decât soluționarea unui dosar în instanță. Este nevoie de evaluări psihologice, cooperare între instituții și măsuri adaptate fiecărei situații.

Problematica a fost analizată atât din perspectiva legislației românești, cât și a experienței italiene, într-un schimb profesional între specialiști care se confruntă cu situații familiale complexe.

Magistrați, avocați și psihologi, la aceeași masă

La conferință au participat Oana Damian, judecător și președinta Tribunalului Iași, Lorena Tarlion, cadru didactic asociat al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, fost judecător și formator al Institutului Național al Magistraturii, precum și Rodica Boca, avocat și prodecan al Facultății de Drept din cadrul Universității „Petre Andrei”.

Perspectiva psihologică a fost reprezentată și de lectorul universitar dr. Manuela Apostol, psiholog și expert judiciar.

Participarea acestor specialiști a permis abordarea violenței domestice din mai multe perspective: identificarea și evaluarea abuzului, aplicarea legislației, protejarea persoanelor vulnerabile și efectele conflictelor asupra echilibrului emoțional al copiilor.

Discuțiile au evidențiat importanța colaborării dintre profesioniștii implicați în asemenea cazuri. Intervenția juridică și sprijinul psihologic nu pot funcționa izolat atunci când sunt în joc siguranța unui copil și protecția unei persoane expuse violenței.

Experiența Italiei, adusă în dialogul de la Iași

Dimensiunea internațională a conferinței a fost susținută de participarea online a unor specialiști italieni: Paola Binetti, senator, Francesco Menditto, procuror, și Marina Marconato, avocat.

Experiența acestora a completat perspectiva specialiștilor români și a oferit posibilitatea comparării abordărilor juridice și instituționale din cele două țări.

Conferința a fost moderată de avocata Geta Lupu, președinta Asociației Justiție pentru Minori, organizație implicată în promovarea drepturilor copiilor și în abordarea problemelor juridice care afectează minorii.

Cooperarea cu Organizația Femeilor Antreprenor a extins dialogul dincolo de domeniul juridic, aducând în atenție responsabilitatea comunității față de persoanele afectate de violență.

Întâlnirea de la Iași a pus în discuție o realitate care depășește granițele unei țări: violența domestică nu este doar o problemă privată, iar efectele ei nu se opresc la persoana agresată. Copiii expuși abuzului și conflictelor familiale au nevoie de protecție, stabilitate și intervenții profesioniste. Clara DIMA