De la muzica lui Eugen Doga și comediile Teatrului Național până la târgurile cu produse tradiționale și expozițiile de animale, sfârșitul de săptămână aduce zeci de motive pentru a ieși din casă.

Weekendul 6–8 noiembrie 2026 transformă Iașul într-o adevărată scenă culturală. Cinematografele, teatrele, galeriile și spațiile de evenimente propun programe pentru toate vârstele și buzunarele. Unele activități sunt gratuite, altele aduc în fața publicului artiști cunoscuți, filme premiate și spectacole de succes.

Vineri, Iașul deschide porțile cinematografiei de la Cannes

Evenimentul central al weekendului este ediția aniversară, a zecea, a festivalului Les Films de Cannes à Iași, găzduit de Cinema Ateneu. Publicul va putea vedea șapte producții prezentate la Cannes în 2026, într-un program desfășurat până duminică. Festivalul începe vineri, la ora 18.30, cu „La Bola Negra”, filmul regizorilor Javier Calvo și Javier Ambrossi, recompensat cu premiul pentru regie.

Tot vineri, de la ora 19.00, Filarmonica „Moldova” propune la Casa de Cultură a Studenților un concert vocal-simfonic dedicat compozitorului italian Giovanni Bottesini. Sub bagheta dirijorului Adrian Morar vor fi interpretate lucrări în primă audiție la Iași, inclusiv „Messa da Requiem”.

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” deschide seria spectacolelor de weekend cu „Domnul Vulpe”, de Larry Gelbart, programat la ora 19.00. Pentru iubitorii literaturii, Primăria găzduiește, de la ora 18.00, Gala Națională „Scriitorii Anului”, ajunsă la ediția a XI-a.

Arta contemporană completează programul. La ArtEast Gallery, pe strada Păcurari, are loc, la ora 17.00, vernisajul expoziției „Călătorind cu mama”, semnată de Ionela-Sandrina Mihuleac. La Borderline Art Space poate fi descoperită expoziția fotografică „Între două lumi”, a artistului Matei Bejenaru.

Sâmbătă, de la teatru și concerte la târguri tradiționale

Sâmbătă, 7 noiembrie, oferă una dintre cele mai variate agende. La Cinema Ateneu sunt programate trei filme, de la orele 15.00, 18.00 și 20.30. Teatrul Național prezintă, de la ora 19.00, comedia „Jocul dragostei și al întâmplării”, în regia lui Ovidiu Lazăr.

Muzica alternativă își găsește locul la Rock'N'Rolla, unde trupa Orkid lansează EP-ul „Mult mai bun”, de la ora 19.00. La Cărturești Palas, scriitorii Maria Orban și Horea Sibișteanu se întâlnesc cu cititorii de la ora 18.00, accesul fiind gratuit.

Pentru cei care preferă atmosfera târgurilor, în weekend se desfășoară două evenimente. „Republica Moldova Prezintă”, organizat în perioada 6–8 noiembrie la Palas, aduce producători de peste Prut cu dulciuri, brânzeturi, produse de patiserie, cosmetice, haine și obiecte artizanale.

În curtea Direcției pentru Agricultură Județene, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, târgul „Bunătăți la Iași” reunește, sâmbătă și duminică, între orele 10.00 și 17.00, producători locali cu preparate tradiționale, legume, fructe, miere și produse de sezon.

La Miroslava, „Cupa Iașului – Expoziția de Păsări și Animale” poate fi vizitată între 6 și 8 noiembrie, la Papito, pe strada Principală nr. 63. Vizitatorii vor descoperi păsări de rasă, porumbei și iepuri prezentați de crescători.

Duminică, muzica lui Eugen Doga și spectacole pentru întreaga familie

Ziua de 8 noiembrie aduce un concert dedicat creației compozitorului Eugen Doga. De la ora 18.00, la Cercul Militar, soprana Ana Maria Donose, tenorul Gabriel Bîrjovanu și pianista Ina Cristea vor interpreta lucrări precum „Ochiul tău iubit”, „Codrii mei frumoși” și „Orașul meu alb”.

Teatrul Național prezintă, de la ora 19.00, „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu, în regia lui Ovidiu Lazăr. Festivalul Les Films de Cannes se încheie cu trei proiecții, ultima fiind „Minotaur”, programată la ora 20.30.

Familiile cu copii pot alege „Motanul încălțat”, la Teatrul Luceafărul, de la ora 11.00, sau „Degețica”, de la ora 17.30. Ateneul Național prezintă „Sarea în bucate”, iar sâmbătă, la Sala Unirii, cei mici pot urmări „Povestea celor trei purceluși…altfel”, de la ora 12.00.

Tot pentru copii, Mall Moldova găzduiește ultimele zile ale programului gratuit Magic School, cu trucuri de magie, jocuri și experiențe de realitate virtuală.

Pentru cei care preferă plimbările, duminică, la ora 11.30, pornește din Grădina Copou turul ghidat gratuit „Din nou, cu ochii pe sus!”, dedicat ornamentelor arhitecturale ale orașului, alături de Maria Bilașevschi și Florea Ioncioaia.

Iubitorii de artă pot include în program și expoziția „Matisse la Palat”. Atenție însă: Palatul Culturii este închis pentru vizitare în perioada 5–7 noiembrie, astfel că vizita trebuie planificată pentru duminică, după reluarea programului obișnuit. Tania DAMIAN