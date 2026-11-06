Zeci de firme din Iași au ajuns în pragul falimentului, în octombrie

O aparentă gură de oxigen pentru mediul de afaceri din Iași, dar problemele economice sunt departe de a fi rezolvate. Numărul dosarelor de insolvență a scăzut cu 21% în octombrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, însă alte 27 de firme din județ au ajuns în această situație. În timp ce la nivel național insolvențele sunt în creștere, economia Iașului continuă să dea semne de fragilitate, iar numeroase companii se luptă să supraviețuiască.

Vești contradictorii pentru economia județului. Potrivit datelor publicate de platforma RisCo.ro, în luna octombrie 2026 au fost deschise 27 de dosare de insolvență în județ, față de 37 în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea de 21% plasează Iașul printre județele în care numărul firmelor ajunse în dificultate financiară s-a redus.

Numai că această statistică nu înseamnă că mediul de afaceri local a scăpat de probleme. Dimpotrivă, 27 de noi dosare de insolvență într-o singură lună reprezintă un semnal că presiunile asupra companiilor ieșene continuă să fie importante. Mai mult, față de septembrie 2026, când au fost înregistrate 37 de dosare, octombrie aduce o scădere de aproximativ 27%, însă dificultățile financiare rămân o realitate pentru numeroși antreprenori.

Probleme uriașe în cinci zone din țară

La nivel național, situația este mult mai îngrijorătoare. În octombrie au fost deschise 935 de dosare de insolvență, cu aproximativ 8% mai multe decât în luna precedentă. Aproape jumătate dintre acestea provin din numai cinci zone: București, Ilfov, Bihor, Constanța și Timiș.

Capitala conduce clasamentul cu 220 de dosare, urmată de Ilfov, cu 66, Bihor, cu 61, Constanța, cu 43, și Timiș, cu 42.

În alte zone ale țării, cifrele sunt și mai alarmante. Bihorul înregistrează o creștere de 61% față de octombrie 2025, Suceava de 60%, iar Bacăul de 58%. În Vrancea, numărul insolvențelor a crescut cu 150%, ajungând la 20 de dosare.

În acest context, Iașul se află printre puținele județe care au reușit să reducă numărul insolvențelor. Scăderea de 21% este însă departe de a garanta o redresare a economiei locale.

Construcțiile, restaurantele și transporturile, sub presiune

La nivel național, cele mai multe probleme se concentrează în sectorul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, unde au fost deschise 79 de dosare de insolvență în octombrie.

Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare ocupă următoarea poziție, în timp ce sectorul restaurantelor înregistrează o creștere spectaculoasă, de aproximativ 162% a numărului de insolvențe.

Costurile operaționale ridicate, termenele lungi de încasare a facturilor și diminuarea veniturilor pun presiune pe tot mai multe afaceri. Sunt probleme care pot afecta inclusiv companiile din Iași, într-o perioadă în care mediul economic rămâne fragil.

Așadar, deși statistica din octombrie aduce o scădere importantă a insolvențelor în județul Iași, realitatea celor 27 de dosare noi arată că mediul de afaceri local continuă să se confrunte cu dificultăți.

Minus 21% față de anul trecut, dar alte 27 de firme cu probleme într-o singură lună. Economia Iașului are încă motive serioase de îngrijorare. Raluca STROE