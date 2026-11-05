Bătaie între două minore, într-o stație de autobuz din Bârnova

* o fată de 12 ani, agresată de o adolescentă de 15 ani * Poliția a deschis dosar penal

Scene revoltătoare într-o stație de autobuz din comuna Bârnova, județul Iași! Două fete, de 12 și 15 ani, au fost implicate într-un conflict violent, după un schimb de replici. Minora de 12 ani ar fi fost agresată fizic de adolescenta de 15 ani, iar în altercație ar fi intervenit și alte persoane.

Incidentul s-a petrecut pe 1 noiembrie 2026, însă a ajuns în atenția polițiștilor abia după ce imaginile cu bătaia au fost publicate pe o rețea de socializare, pe 3 noiembrie. Filmarea a declanșat verificări din partea polițiștilor de la Secția nr. 1 Poliție Rurală Iași, care s-au sesizat din oficiu pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că scandalul a izbucnit spontan, pe fondul unor discuții în contradictoriu. Polițiștii au întocmit, în prezența reprezentantului legal al fetei de 12 ani, formularul de evaluare a riscului, însă nu a fost identificat un risc iminent.

Cazul a ajuns acum în atenția procurorilor! Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, urmând să fie stabilite toate responsabilitățile.

IPJ Iași atrage atenția că violența nu poate fi o soluție pentru rezolvarea conflictelor și face apel la părinți, profesori și comunitate să se implice în prevenirea agresivității în rândul minorilor. Andrei TURCU