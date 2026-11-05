Premieră la Teatru Cub -- „Orfelin” dă voce celor marginalizați

* Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași aduce pe scena de la Cub o nouă piesă de dramaturgie contemporană, semnată de Cristi Avram * spectacolul-lectură, regizat de Ovidiu Lazăr, vorbește despre identitate, singurătate și lupta oamenilor pentru a-și găsi locul în lume

Luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 19:00, Sala Teatru la Cub găzduiește spectacolul-lectură „Orfelin”, de Cristi Avram, text desemnat câștigătorul lunii în cadrul concursului de dramaturgie „Lecturi la Cub”. Nouă actori și colaboratori ai Naționalului ieșean vor da viață unei povești despre oameni împinși la marginea societății, despre trecutul care nu poate fi uitat și despre libertatea de a-ți asuma propria existență.

O poveste despre cei care nu-și găsesc locul în lume

În distribuția spectacolului se regăsesc Dumitru Georgescu, Radu Homiceanu, Luca Gumeni, Georgeta Burdujan, Robert Agape, Livia Iorga, Adi Carauleanu, Haruna Condurache și Doina Deleanu. Regia este semnată de Ovidiu Lazăr, care propune publicului ieșean întâlnirea cu un text despre fragilitatea umană și nevoia de apartenență.

„Orfelin” urmărește destine marcate de sărăcie, marginalizare și amintiri dureroase. Personajele încearcă să-și construiască prezentul, deși experiențele trecutului continuă să le influențeze alegerile și relațiile. Este o piesă „despre oamenii marginali, despre cei aflați într-o permanentă căutare a apartenenței, pe care împrejurările vieții par să le-o refuze”, explică autorul. Cristi Avram descrie miza textului printr-o reflecție asupra identității și supraviețuirii: „Fantomele trecutului se insinuează constant în prezent, tulburându-le echilibrul și destructurând existențe deja fragile. Și totuși, tocmai în această destructurare se află, cred, posibilitatea supraviețuirii.

Nu este o perspectivă pesimistă asupra condiției umane, ci una care presupune curajul de a te confrunta cu tine însuți. Asumarea propriei identități face parte dintr-un lung proces de eliberare, iar personajele își îngăduie, în ciuda sărăciei și a neajunsurilor, libertatea de a-și trăi prezentul, chiar și atunci când trecutul continuă să le bântuie.

În fond, Orfelin vorbește despre individ și despre singurătatea fundamentală într-o lume în care fiecare existență devine un exercițiu de încercări de supraviețuire. Dincolo de întâlniri, de solidaritate sau de camaraderia cu celălalt, omul rămâne singur în fața propriei existențe. Iar această singurătate nu exclude libertatea, ci poate deveni chiar punctul ei de plecare”.

Pentru Cristi Avram, întâlnirea cu publicul Naționalului ieșean nu reprezintă o premieră. În 2017, pe când era masterand al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, a semnat regia spectacolului „Sandros”, de Katalin Thuroczy, montat la Uzina cu Teatru.

Regizorul a absolvit Facultatea de Regie în 2015, iar în 2017 și-a încheiat studiile de masterat în Arta Spectacolului. Parcursul său universitar a continuat cu doctoratul în teatru, finalizat în 2021 cu distincția Summa Cum Laude. Activitatea sa artistică include spectacole de teatru și operă, iar „Orfelin” marchează întâlnirea publicului ieșean cu un text propriu.

Maura ANGHEL