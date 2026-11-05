* crescătorii de păsări și animale își prezintă exemplarele în perioada 6–8 noiembrie, la Miroslava * evenimentul aduce în atenție și o activitate care presupune investiții, selecție și ani de muncă

Găini de rasă, porumbei, iepuri și alte animale vor putea fi admirate, timp de trei zile, la Cupa Iașului 2026. Expoziția organizată la Miroslava se adresează atât pasionaților de creșterea animalelor, cât și familiilor care vor să descopere exemplare mai puțin întâlnite în gospodăriile obișnuite.

Trei zile dedicate crescătorilor de păsări și animale

Evenimentul se deschide vineri, 6 noiembrie, și reunește crescători și asociații care își prezintă păsările de rasă, porumbeii, iepurii și alte exemplare provenite din propriile crescătorii. Dincolo de aspectul spectaculos al unor păsări ornamentale sau al iepurilor de rasă, întâlnirea oferă publicului posibilitatea de a înțelege diferențele dintre exemplarele crescute în gospodăriile obișnuite și cele selecționate pentru reproducere sau participarea la expoziții. La păsările de rasă contează caracteristici precum forma corpului, penajul, coloritul și dimensiunile. Porumbeii sunt apreciați în funcție de particularitățile rasei, iar în cazul iepurilor sunt urmărite conformația, blana și dezvoltarea. Obținerea unor exemplare conforme standardelor presupune selecție pe parcursul mai multor generații.

Pasiunea pentru animale poate deveni o mică afacere

Expozițiile de profil aduc în atenție și economia crescătoriilor de mici dimensiuni, o activitate desfășurată adesea în gospodării familiale. Pentru un crescător, achiziționarea unor exemplare valoroase reprezintă doar începutul. Urmează cheltuielile pentru hrană, adăposturi, echipamente, îngrijire veterinară și întreținerea permanentă a animalelor.

În cazul raselor ornamentale, rezultatele nu se măsoară neapărat în cantitatea de carne sau de ouă obținută. Valoarea exemplarelor este influențată de genealogie, respectarea caracteristicilor rasei și rezultatele selecției.

Comercializarea exemplarelor pentru reproducere poate constitui o sursă de venit, însă rentabilitatea depinde de cerere, de calitatea animalelor și de costurile crescătoriei. O parte dintre pasionați își dezvoltă activitatea treptat, în timp ce alții păstrează creșterea animalelor la nivel de hobby.

Participarea la expoziții contribuie la stabilirea contactelor între crescători și la schimbul de experiență. Tot aici pot fi cunoscute linii de reproducere și metode de îngrijire, aspecte importante pentru cei interesați să dezvolte o crescătorie.

Pentru micii producători, provocarea rămâne găsirea unui echilibru între investițiile necesare și posibilitățile de valorificare a animalelor. O rasă rară sau un exemplar cu trăsături deosebite nu garantează automat un câștig financiar. Clara DIMA