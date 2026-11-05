Un bărbat din Suceava, reținut după ce ar fi furat bijuteriile unei femei din Iași
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Pagina principală Moldova Un bărbat din Suceava, reținut după ce ar fi furat bijuteriile unei femei din Iași

Un bărbat din Suceava, reținut după ce ar fi furat bijuteriile unei femei din Iași

Un bărbat din Suceava, reținut după ce ar fi furat bijuteriile unei femei din Iași

Un furt de aproximativ 20.000 de lei a pus pe jar polițiștii ieșeni! Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a furat o cutie plină cu bijuterii din locuința unei femei de 51 de ani, din comuna Scânteia.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut în perioada 12–27 octombrie 2026, când bărbatul s-ar fi aflat în locuința victimei. Acesta ar fi profitat de ocazie și ar fi luat, fără acordul proprietarei, o cutie în care se aflau mai multe bijuterii păstrate într-o vitrină din lemn. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 20.000 de lei!

Pe 4 noiembrie, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au descins în județul Suceava, în baza unui mandat de percheziție domiciliară. Acolo l-au identificat pe bărbatul bănuit de comiterea furtului.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit și recuperat o parte dintre bijuteriile reclamate ca furate. Totodată, au ridicat 6.300 de lei și 200 de euro, bani care ar putea avea legătură cu dosarul.

În baza probelor strânse, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Joi, 5 noiembrie, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Suceava – Poliția Municipiului Fălticeni și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul și recuperarea întregului prejudiciu. Andrei TURCU

 

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