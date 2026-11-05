Un bărbat din Suceava, reținut după ce ar fi furat bijuteriile unei femei din Iași

Un furt de aproximativ 20.000 de lei a pus pe jar polițiștii ieșeni! Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a furat o cutie plină cu bijuterii din locuința unei femei de 51 de ani, din comuna Scânteia.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut în perioada 12–27 octombrie 2026, când bărbatul s-ar fi aflat în locuința victimei. Acesta ar fi profitat de ocazie și ar fi luat, fără acordul proprietarei, o cutie în care se aflau mai multe bijuterii păstrate într-o vitrină din lemn. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 20.000 de lei!

Pe 4 noiembrie, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au descins în județul Suceava, în baza unui mandat de percheziție domiciliară. Acolo l-au identificat pe bărbatul bănuit de comiterea furtului.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit și recuperat o parte dintre bijuteriile reclamate ca furate. Totodată, au ridicat 6.300 de lei și 200 de euro, bani care ar putea avea legătură cu dosarul.

În baza probelor strânse, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Joi, 5 noiembrie, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Suceava – Poliția Municipiului Fălticeni și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul și recuperarea întregului prejudiciu. Andrei TURCU