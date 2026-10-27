Reforma administrativă, noul front de luptă politică! Băcăuanul Dragoș Benea, pus de PSD să coordoneze comasarea comunelor

Reforma administrativ-teritorială se conturează drept un nou motiv de confruntare între partidele politice. În timp ce PSD pregătește comasarea comunelor mici și reorganizarea aparatului de stat, UDMR contestă varianta adoptării reformei prin angajarea răspunderii Guvernului, iar AUR cere clarificări privind procedura și prioritățile bugetare. În mijlocul acestui conflict, europarlamentarul băcăuan Dragoș Benea a fost desemnat de conducerea PSD să coordoneze reorganizarea administrativ-teritorială.

Decizia a fost luată de Biroul Permanent Național al PSD, iar misiunea lui Benea vizează în special comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Social-democratul susține însă că problema trebuie abordată mai amplu, în condițiile în care, potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproximativ 430 de localități au sub 1.500 de locuitori, circa 2.400 de comune au mai puțin de 5.000 de locuitori, iar 119 dintre cele 216 orașe nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori.

Benea afirmă că reorganizarea este amânată de aproximativ două decenii și consideră că presiunile demografice, economice și schimbările privind finanțările europene obligă România să-și regândească structura administrativă. Europarlamentarul invocă inclusiv viitorul buget european pentru perioada 2028–2034, în care, în opinia sa, investițiile ar putea fi orientate mai mult spre apărare, infrastructuri critice și inovare.

Divergențe politice uriașe

Disputa politică se concentrează și asupra modului în care Guvernul vrea să adopte reforma. Sorin Grindeanu a avansat termenul de martie 2027 pentru angajarea răspunderii, procedură contestată de UDMR, care cere dezbatere parlamentară și garanții pentru comunitățile minoritare.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, consideră nepotrivit ca reorganizarea să fie impusă prin această procedură. El avertizează că eventualele comasări trebuie analizate astfel încât să nu afecteze ponderea etnică a comunităților și susține că trebuie luate în calcul tratatele internaționale și situația specifică a zonelor locuite de minorități.

Nici AUR nu este de acord cu abordarea anunțată de PSD. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, le cere social-democraților să clarifice dacă vor o reformă construită prin dezbatere parlamentară sau una promovată prin angajarea răspunderii Guvernului. Acesta mai susține că măsurile anunțate nu vor rezolva imediat problemele bugetare și solicită clarificarea priorităților de cheltuieli ale statului.

Pe un alt front, deputatul AUR Lucian Mușat a criticat respingerea în Senat a unei inițiative privind reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%, cerând ca proiectul să fie reconsiderat la Camera Deputaților.

Astfel, desemnarea lui Dragoș Benea marchează intrarea PSD într-o etapă de pregătire a reformei, dar consensul politic este departe de a fi asigurat. Comasarea comunelor și reorganizarea statului rămân propuneri, iar confruntarea dintre PSD, UDMR și AUR privește atât conținutul schimbărilor, cât și procedura prin care acestea ar urma să fie adoptate.

Adina MITREA