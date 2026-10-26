Ieșean prins băut la volan de două ori în aceeași zi! Rutiera a suspendat 118 permise!

Acțiuni în forță ale polițiștilor rutieri din Iași, în weekend! În urma controalelor desfășurate pentru prevenirea accidentelor, 118 șoferi au fost scoși din trafic și au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă, conform legii. În plus, certificatele de înmatriculare pentru 57 de autovehicule au fost retrase, după ce au fost constatate probleme care le făceau nesigure pentru circulația pe drumurile publice.

Printre cazurile depistate în ultimele zile se numără șoferi cu alcoolemii indicate de aparatul etilotest de până la 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar și un bărbat prins băut la volan, fără permis de conducere.

0,65 mg/l alcool în aerul expirat, după ce a trecut pe roșu

Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe 25 octombrie, pe strada Străpungere Silvestru din municipiul Iași. Polițiștii au oprit un autoturism care nu respectase culoarea roșie a semaforului.

La volan se afla un bărbat de 50 de ani. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, iar polițiștii continuă cercetările.

Prins băut de două ori în aceeași zi, deși rămăsese fără permis

Un alt caz care atrage atenția s-a petrecut în comuna Ungheni, pe DJ 249A. Pe 25 octombrie, polițiștii au oprit un bărbat de 59 de ani, care avea 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Însă, la scurt timp, bărbatul a fost depistat din nou la volanul aceluiași autoturism, tot în comuna Ungheni, de această dată fără luminile de întâlnire pornite.

La a doua testare, aparatul a indicat 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Alți doi șoferi, depistați cu valori de peste 0,60 mg/l

Pe 24 octombrie, pe DJ 282, în comuna Movileni, polițiștii au oprit un bărbat de 55 de ani, iar testarea a indicat 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor de sânge.

Tot pe 24 octombrie, în comuna Ciurea, un bărbat de 36 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În ambele situații, polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor.

Băut la volan și fără permis de conducere

Un alt caz a fost înregistrat pe 25 octombrie, în localitatea Holboca. Polițiștii au oprit un bărbat de 58 de ani și au constatat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Polițiștii atrag atenția că acțiunile de control urmăresc reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței rutiere. Bilanțul comunicat de autorități arată amploarea verificărilor: 118 conducători auto au rămas fără drept de a conduce, iar 57 de vehicule au fost oprite din circulație până la remedierea deficiențelor constatate.

Andrei TURCU