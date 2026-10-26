* după majorări care au depășit 100% în 2026, proprietarii din Iași așteaptă noile taxe locale * Guvernul amână impozitarea la valoarea de piață, dar nu exclude alte modificări fiscale

Ieșenii care dețin apartamente și case nu vor plăti, de la 1 ianuarie 2027, impozite calculate după valoarea de piață a proprietăților. Ministerul Finanțelor a anunțat amânarea reformei, după ce în 2026 impozitele pentru unele locuințe din municipiu s-au dublat. Pentru un apartament de 50 de metri pătrați, suma anuală a crescut de la aproximativ 180 la 375 de lei. Nivelul taxelor pentru 2027 rămâne însă neclar.

Impozitele au crescut cu peste 100% în Iași

Anul 2026 a adus una dintre cele mai importante majorări ale impozitelor pe locuințe din ultimii ani. Deși Consiliul Local Iași a menținut cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale la 0,08%, modificarea bazei de calcul a dus la creșteri considerabile. Valoarea impozabilă de referință pentru locuințele dotate cu utilități a urcat de la 1.492 la 2.677 lei pe metru pătrat, reprezentând un avans de aproape 79%. Pentru un apartament de 50 de metri pătrați utili, situat în zona fiscală A, impozitul estimat a crescut de la 180 de lei în 2025 la 375 de lei în 2026, adică aproximativ 108%. În zona B, suma a urcat de la 173 la 370 de lei, iar în zona C, de la 165 la 345 de lei. În zona D, proprietarul plătește aproximativ 330 de lei, față de 158 de lei anterior. Diferențele sunt și mai vizibile la apartamentele mari. Pentru o locuință cu trei camere și 75 de metri pătrați utili, estimările prezentate la adoptarea taxelor indicau un impozit anual de 562 de lei în zona A și 495 de lei în zona D, față de aproximativ 237–271 de lei în 2025.

Guvernul amână impozitarea la valoarea de piață

Reforma fiscală pregătită inițial pentru 2027 prevedea calcularea impozitelor în funcție de valoarea de piață a locuințelor. Sistemul ar fi produs diferențe între proprietăți cu suprafețe similare, dar amplasate în cartiere cu prețuri imobiliare diferite. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că măsura nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, după modificarea angajamentelor asumate prin PNRR. Pentru Iași, amânarea este importantă într-o piață imobiliară în care amplasarea influențează puternic prețul locuințelor. Un apartament din Copou sau din centrul municipiului poate avea o valoare comercială diferită de unul cu aceeași suprafață situat la periferie. Renunțarea la noul sistem nu înseamnă însă că impozitele din 2027 vor rămâne automat la nivelul actual.

Cât ar putea plăti ieșenii în 2027

În lipsa unei hotărâri definitive pentru anul viitor, sumele din 2026 reprezintă principalul reper pentru proprietari.

Dacă obligațiile fiscale ar rămâne neschimbate, un apartament de 50 de metri pătrați din zona A ar avea un impozit anual de aproximativ 375 de lei, iar unul similar din zona D, de 330 de lei.

Într-un scenariu ipotetic de majorare cu 10%, aceste sume ar ajunge la aproximativ 413 lei, respectiv 363 de lei. Pentru un apartament de 75 de metri pătrați, impozitul de 562 de lei ar urca la aproximativ 618 lei. . Sumele efective vor depinde de legislația fiscală și de hotărârea Consiliului Local Iași. După un an în care impozitele pentru numeroase apartamente au crescut cu peste 100%, orice modificare suplimentară va pune o presiune financiară mai mare asupra gospodăriilor.

Dan DIMA