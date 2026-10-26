* organizațiile neguvernamentale din Iași mai au două zile pentru a solicita finanțări de până la 50.000 de lei * banii sunt destinați terapiilor emoționale, activităților expresive și recuperării psihosociale a copiilor cu dizabilități sau boli cronice

ONG-urile din Iași au la dispoziție un fond național de 640.000 de lei pentru proiecte dedicate sănătății emoționale a copiilor. Cea de-a 18-a ediție a Programului MOL pentru sănătatea copiilor se apropie de încheierea înscrierilor, termenul-limită fiind 28 octombrie 2026. Fiecare organizație poate solicita maximum 50.000 de lei pentru intervenții destinate copiilor cu dizabilități, boli cronice sau aflați în recuperare după afecțiuni grave.

Programul este organizat de Fundația Pentru Comunitate, cu finanțarea MOL România, și susține terapiile emoționale, intervențiile psihosociale și activitățile artistice cu rol în recuperarea și integrarea copiilor.

Iașul are deja organizații care au câștigat finanțări

În edițiile anterioare, printre beneficiarii din județul Iași s-au numărat Fundația Vatra Pașcanilor, Asociația Go Care România, Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iași, Asociația Euromis, Asociația Sfântul Damian, Asociația ADIR și Asociația Moral Compass.

Prezența acestor organizații în istoricul programului arată că sectorul neguvernamental ieșean are experiență în dezvoltarea unor intervenții pentru copii vulnerabili. Finanțările au oferit posibilitatea organizării unor activități care completează serviciile medicale și educaționale, în special pentru familiile care întâmpină dificultăți în accesarea terapiilor specializate.

Un exemplu este Asociația Euromis, care a derulat proiectul „Ferestre către tine”, cu activități orientate spre autocunoaștere și îmbunătățirea calității vieții.

Peste 6,85 milioane de lei, distribuite în 17 ediții

De la lansarea programului, în 2009, până la încheierea ediției precedente, finanțările cumulate au ajuns la 6.852.000 de lei. Au fost susținute 322 de proiecte, iar aproape 16.540 de copii și adolescenți au participat la activitățile terapeutice.

Raportat la aceste rezultate, finanțarea medie a fost de aproximativ 21.280 de lei pentru fiecare proiect. Noua ediție păstrează un buget național de 640.000 de lei, iar plafonul individual de 50.000 de lei permite dezvoltarea unor intervenții mai ample.

Suma maximă poate acoperi onorariile specialiștilor, materialele necesare terapiilor, transportul, cazarea, masa și alte cheltuieli justificate prin proiect. Finanțarea este nerambursabilă și se acordă sub formă de prefinanțare, cu obligația justificării ulterioare a cheltuielilor.

Terapiile prin artă, muzică și exprimare creativă sunt eligibile

Programul nu finanțează tratamentele medicale propriu-zise, ci activități de recuperare emoțională și psihosocială. Sunt eligibile terapiile de grup, activitățile bazate pe experiențe personale pozitive, terapia prin artă, muzica și formele de exprimare creativă.

Beneficiarii pot fi copii cu dizabilități, afecțiuni oncologice, psihiatrice, endocrine, respiratorii, digestive sau locomotorii, precum și copii aflați în recuperare după boli grave.

Pot solicita finanțare asociațiile, fundațiile, federațiile și organizațiile religioase care au prevăzute în statut activități corespunzătoare scopului programului. Fiecare solicitant poate depune un singur proiect. Instituțiile publice și societățile comerciale nu sunt eligibile ca solicitanți direcți.

Ultimele două zile pentru depunerea proiectelor

Înscrierea se realizează exclusiv online, pe platforma Fundației Pentru Comunitate. Dosarul trebuie să includă documentele de constituire ale organizației, statutul, CV-urile responsabililor de proiect, bugetul detaliat și, unde este cazul, acordurile de colaborare cu spitale, școli sau alte instituții publice.

Proiectele selectate vor fi implementate între decembrie 2026 și august 2027. Evaluarea va fi realizată de specialiști, iar decizia privind organizațiile câștigătoare este programată până la 30 noiembrie.

Pentru ONG-urile din Iași, apelul reprezintă o nouă oportunitate de a atrage resurse către serviciile de sprijin pentru copii, într-un domeniu în care continuitatea intervențiilor și accesul la specialiști sunt esențiale.

Maura ANGHEL