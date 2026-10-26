* microîntreprinderile din Iași mai au două zile pentru a solicita finanțări europene de până la 300.000 de euro * bugetul regional depășește 20,3 milioane de euro, iar proiectele vor concura pentru fondurile disponibile

Miercuri, 28 octombrie 2026, la ora 14:00, se închide apelul de finanțare pentru modernizarea microîntreprinderilor din Regiunea Nord-Est. Firmele ieșene pot obține între 100.000 și 300.000 de euro pentru utilaje, tehnologii și extinderea activității. Banii nu sunt însă garantați: proiectele vor fi evaluate și selectate în funcție de punctaj, în limita bugetului disponibil.

Peste 20 de milioane de euro pentru șase județe

Economia Iașului intră în ultimele zile ale unei competiții importante pentru atragerea fondurilor europene. Apelul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 2”, derulat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, dispune de un buget total de 20.370.738,40 euro, dintre care 17.315.127,63 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Fondurile sunt destinate firmelor din județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Nu există o alocare rezervată exclusiv Iașului, ceea ce înseamnă că antreprenorii ieșeni concurează direct cu cei din celelalte cinci județe.

Finanțarea nerambursabilă pentru un proiect este cuprinsă între 100.000 și 300.000 de euro și poate acoperi maximum 90% din cheltuielile eligibile. Diferența de cel puțin 10%, precum și cheltuielile neeligibile, trebuie suportate de beneficiar.

La valoarea maximă a grantului, de 300.000 de euro, bugetul regional ar permite finanțarea a aproximativ 67 de proiecte. Numărul efectiv poate fi mai mare, în funcție de sumele aprobate fiecărei firme.

Utilaje, automatizare și capacități noi de producție

Finanțările urmăresc modernizarea activităților economice și creșterea competitivității întreprinderilor mici. Sunt eligibile investițiile în echipamente tehnologice, utilaje, instalații, automatizarea proceselor, modernizarea spațiilor de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectele pot include și echipamente informatice, soluții digitale sau investiții pentru eficiență energetică, în condițiile stabilite prin ghid. Achiziția de echipamente tehnologice reprezintă însă o componentă obligatorie, astfel încât un proiect construit exclusiv în jurul promovării sau digitalizării nu este suficient.

Pentru firmele din Iași, oportunitatea poate însemna creșterea capacității de producție, diversificarea serviciilor sau înlocuirea echipamentelor învechite. Impactul economic depinde însă de investițiile efectiv aprobate și realizate.

Selecție dură. Nici 70 de puncte nu garantează banii

Apelul este competitiv, iar pragul minim de calitate este de 70 de puncte din 100. Obținerea acestui punctaj nu garantează finanțarea. Proiectele sunt ierarhizate după evaluarea tehnică și financiară, iar contractele se vor încheia în limita fondurilor disponibile.

Pot solicita finanțare microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, inclusiv cele privind dimensiunea firmei, activitatea economică și rezultatele financiare. Sunt vizate societăți cu mai puțin de 10 salariați și o cifră de afaceri anuală sau active totale de cel mult două milioane de euro.

Investițiile trebuie implementate în Regiunea Nord-Est, iar beneficiarii au obligații privind menținerea activității și a locurilor de muncă asumate prin proiect.

Dan DIMA