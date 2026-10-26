* electricienii, instalatorii și sudorii calificați pot câștiga peste salariul multor absolvenți de facultate * angajatorii din Iași caută oameni cu experiență, iar unele oferte depășesc 7.000–8.000 de lei lunar

Diploma universitară nu mai este singura cale către un venit consistent. În Iași, meseriile tehnice pot aduce câștiguri importante, iar calificarea, experiența și capacitatea de a executa lucrări complexe cântăresc decisiv la angajare. Ofertele publicate în octombrie 2026 arată diferențe considerabile între salariile începătorilor și cele ale specialiștilor.

Sudorii și electricienii, printre meseriașii bine plătiți

Un sudor cu experiență poate câștiga la Iași 8.500 de lei net lunar. Suma apare într-un anunț publicat de Ierdna Outlet SRL, pentru lucrări de confecții metalice ușoare. Angajatorul solicită experiență și oferă posibilitatea majorării remunerației în funcție de competențe.

Nu toate ofertele ating însă acest nivel. Compania Construcții Unu SA a publicat în octombrie două posturi de sudor manual cu arc electric, cu salarii între 4.600 și 5.500 de lei brut. Sunt acceptați candidați cu școală profesională și experiență mai mică de trei ani.

Electricienii reprezintă o altă categorie căutată. General Instalații SRL din Iași recrutează electricieni și instalatori, afișând salarii între 4.000 și 7.000 de lei. Firma oferă contract pe perioadă nedeterminată și echipamente profesionale, iar remunerația depinde de experiența candidatului. Specializările în automatizări industriale, mentenanță și instalații complexe pot deschide accesul către oferte mai avantajoase, dar presupun pregătire tehnică suplimentară.

Instalatorii pot transforma calificarea într-o afacere

Instalațiile termice, sanitare și de gaze oferă oportunități atât pentru angajați, cât și pentru cei care vor să lucreze independent. ROTA GAZ SRL, firmă care execută instalații sanitare, termice, de gaze și sisteme de stingere a incendiilor, a publicat la Iași o ofertă salarială de 4.000–6.000 de lei. Experiența anterioară nu este obligatorie, însă activitatea presupune deplasări. Pentru un instalator experimentat, veniturile pot crește prin intervenții la domiciliu, mentenanță și contracte cu firme sau asociații de proprietari. În cazul activității independente, încasările nu trebuie confundate cu profitul: materialele, transportul, taxele și echipamentele reprezintă cheltuieli importante.

Operatorii CNC și meseriile din industrie

Prelucrarea metalelor pe utilaje cu comandă numerică reprezintă o altă direcție pentru cei fără studii universitare. Operatorii CNC trebuie să citească desene tehnice, să utilizeze echipamente de precizie și să verifice piesele executate.

În ultima săptămână, AJOFM Iași anunța 1.444 de locuri de muncă disponibile în județ, în diverse domenii și pentru niveluri diferite de pregătire. Diferența dintre un salariu modest și unul de peste 7.000 de lei nu este dată numai de meserie, ci și de specializare, productivitate și responsabilitatea lucrărilor executate.

Piața muncii din Iași arată că facultatea nu este obligatorie pentru toate carierele bine remunerate. Totuși, veniturile mari nu apar automat după un curs de câteva luni. Ele se construiesc prin practică, experiență și calificări recunoscute.

Dan DIMA