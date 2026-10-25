Ceremonial militar şi religios de Ziua Armatei Române, pe pietonalul ieșean

Un ceremonial militar şi religios a fost organizat sâmbătă, pe Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Iaşi, cu prilejul Zilei Armatei Române. La eveniment au participat numeroşi ieşeni, iar mesajul transmis de conducerea Armatei a pus accent pe ameninţările actuale la adresa securităţii, nevoia de modernizare şi pregătirea militarilor pentru situaţii neprevăzute.

Evenimentul organizat pe Pietonalul Ştefan cel Mare a marcat Ziua Armatei Române printr-un program de ceremonii militare şi religioase, la care a participat un public numeros.

Mesajul comandantului Statului Major al Apărării a fost prezentat de colonelul Daniel Cioran, locţiitor al comandantului Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” din Iaşi. El a subliniat că schimbările din mediul de securitate impun adaptarea permanentă a planurilor militare şi capacitatea de a reacţiona rapid în faţa unor ameninţări diverse.

Pe lângă riscurile militare convenţionale, un pericol tot mai important îl reprezintă dezinformarea, în special în mediul online, care poate afecta societatea şi încrederea în instituţiile statului. „Ameninţările la adresa securităţii nu se manifestă exclusiv prin mijloace convenţionale. Confruntările actuale se extind şi în mediul informaţional, inclusiv în spaţiul online, unde dezinformarea poate afecta direct societatea şi încrederea în instituţii. Aceste provocări ne arată că securitatea unei ţări depinde atât de forţa şi pregătirea armatei sale, cât şi de rezilienţa întregii societăţi”, se arată în mesajul prezentat la ceremonie.

Reprezentanţii conducerii militare au evidenţiat, totodată, importanţa investiţiilor în apărare, a modernizării echipamentelor şi a pregătirii militarilor. „Împrejurările se schimbă permanent, iar pregătirea şi capacitatea de adaptare sunt esenţiale. De aceea, ne pregătim pentru o gamă cât mai largă de scenarii, inclusiv pentru cele mai puţin probabile. Trebuie să fim capabili, să anticipăm, să reacţionăm rapid şi să luăm decizii potrivite, indiferent de complexitatea situaţiei”, a transmis Daniel Cioran. Laura RADU