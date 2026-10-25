Institutul de Boli Cardiovasculare și institut de boli imunologice, promise ieșenilor

Un nou institut de boli imunologice, reluarea proiectului pentru Institutul de Boli Cardiovasculare şi continuarea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgenţă sunt principalele investiţii în sănătate anunţate de ministrul Alexandru Rogobete. Acesta a venit la Iaşi la doar câteva zile de la preluarea pentru a doua oară a mandatului de la Ministerul Sănătăţii.

De pe şantierul SRU, Rogobete a anunţat că pentru institutul de imunologie a fost identificat un teren, proiectul noului Institut de Boli Cardiovasculare ar urma să fie preluat de Ministerul Sănătăţii, iar la Spitalul Regional constructorul estimează că va ajunge la nivelul zero la începutul anului viitor. În cazul ultimei investiţii, primii pacienţi ar putea fi primiţi la finalul lui 2028 sau în 2029.

Institut de boli imunologice, lângă viitorul Spital Regional

Un institut de boli imunologice ar urma să fie înfiinţat la Iaşi într-o clădire dezafectată aflată în prezent în subordinea Institutului Cantacuzino. Terenul a fost identificat împreună cu Primăria Iaşi, iar următorul pas este transferul imobilului şi al terenului către municipalitate, pentru accesarea fondurilor europene. „Voi avea discuţii la nivel guvernamental cu ministrul Apărării, întrucât de Ministerul Apărării aparţine, pentru a putea transfera clădirea cu terenul către Primăria Iaşi, astfel încât să poată aplica la fondurile europene disponibile, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, pentru realizarea acestui nou obiectiv de investiţii”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul consideră că viitorul institut de Spitalul „Parhon” ar permite dezvoltarea serviciilor medicale din domeniul transplantului, având în vedere numărul mare de astfel de intervenţii care vor fi realizate în zonă. „Este important pentru că lângă această clădire este un spital unde se realizează multe intervenţii de transplant. Este bine să fie în apropiere unul de altul şi pentru a se dezvolta şi mai bine zona de transplant”, a precizat ministrul.

Primarul Mihai Chirica a anunţat, la rândul său, că UMF Iaşi ar urma să fie implicată în realizarea noului institut, care ar fi primul de acest fel din regiunea Moldovei.

Ministerul Sănătăţii preia proiectul noului Institut de Boli Cardiovasculare

Tot la Iaşi, Alexandru Rogobete a anunţat că proiectul construirii unui nou Institut de Boli Cardiovasculare va fi preluat de Ministerul Sănătăţii şi gestionat prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), instituţia implicată şi în construirea Spitalului Regional de Urgenţă până în 2029.

Ministrul a discutat despre investiţia într-o clădire pentru IRBCV cu profesorul Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare, şi a susţinut că de anul viitor vor fi căutate soluţii pentru finanţarea proiectului. „Am hotărât împreună cu domnul profesor, pentru că este institutul Ministerului Sănătăţii, să schimbăm abordarea. Vom prelua şi vom relua proiectul pentru noul Institut de Boli Cardiovasculare. Îl vom prelua la Ministerul Sănătăţii, prin ANDIS, adică exact aceeaşi agenţie care construieşte aici Spitalul Regional de Urgenţă”, a declarat Rogobete.

Potrivit ministrului, preluarea proiectului la nivel central ar urma să asigure continuitatea investiţiei şi să o ferească de disputele politice. Acesta a precizat că, începând de anul viitor, vor fi identificate soluţiile administrative şi sursele de finanţare necesare.

Rogobete a subliniat că regiunea Moldovei are nevoie de o clădire nouă pentru Institutul de Boli Cardiovasculare, însă nu a prezentat un calendar concret pentru începerea lucrărilor sau valoarea estimată a investiţiei. „Vom reevalua studiul de fezabilitate şi îl vom redimensiona şi regândi astfel încât să poată fi aprobat în proiectele cu fonduri europene, dar să ţină cont de anumite criterii. Criteriul numărul unu este bugetul total”, a declarat Alexandru Rogobete.

Până atunci, cei de la actualul Institut de Boli Cardiovasculare se bucură că au o nouă sală hibridă destinată urgenţelor cardiovasculare, realizată cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii. Sala a fost finalizată şi urmează să intre în circuitul medical, astfel încât pacienţii să poată fi trataţi într-un spaţiu modern, dotat corespunzător.

Spitalul Regional, la nivelul zero la începutul anului viitor

Ministrul Alexandru Rogobete a anunţat că pe şantierul Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi, lucrările ar urma să ajungă la nivelul zero la începutul anului viitor.

Până acum, la SRU Iaşi intervenţiile s-au concentrat pe consolidarea terenului, o etapă complexă care nu a permis o evoluţie foarte vizibilă a construcţiei. „Chiar dacă nu se vede o mare evoluţie vizuală, a fost o etapă complexă, pentru că în toată această perioadă au fost realizate lucrările de consolidare a terenului. Din discuţiile avute cu constructorul, undeva la începutul anului viitor putem ajunge la nivelul zero, practic la finalizarea nivelurilor minus 2 şi minus 1”, a declarat Alexandru Rogobete.

Termenul de execuţie al Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi a fost anunţat iniţial pentru 2027, apoi pentru 2028, în timp ce perioada de finanţare a fost extinsă până în 2029. Rogobete a explicat că prelungirea oferă o marjă de siguranţă în cazul unor blocaje administrative sau tehnice ori al întârzierilor în aprovizionarea cu materiale. „Pentru a nu mai ajunge în punctul în care am fost şi pentru a nu mai avea proiecte care să nu poată continua, am prelungit termenul de finanţare pe o durată mai largă. Eu cred că termenul de execuţie va fi cel anunţat iniţial”, a afirmat ministrul.

Chiar şi după finalizarea construcţiei şi dotarea spitalului, deschiderea pentru pacienţi va necesita încă trei până la şase luni, pentru testarea funcţională, organizarea administrativă şi obţinerea avizelor. „Primii pacienţi vor fi trataţi după darea în folosinţă a Spitalului Regional de Urgenţă din Iaşi, la finalul anului 2028-2029. Din momentul în care este finalizată construcţia şi dotarea, mai este nevoie de trei-şase luni pentru testarea funcţională, pentru organizarea administrativă şi pentru primirea tuturor avizelor”, a explicat Alexandru Rogobete.

Astfel, deschiderea efectivă a Spitalului Regional de Urgenţă depinde de respectarea termenului de execuţie şi de durata etapelor necesare punerii în funcţiune. Laura RADU