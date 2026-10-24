Creditele, taxele și obligațiile restante pot duce la executare

* a proape 120.000 de popriri bancare au fost înființate în 2025 în regiunea administrată de Finanțele ieșene * numărul a crescut cu aproape 24% într-un singur an.

Datoriile fiscale, creditele neachitate și alte obligații restante pot duce la blocarea conturilor sau la reținerea unei părți din salariu. Datele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași arată o intensificare a executărilor silite, iar limitele legale ale popririlor revin în atenție sâmbătă, 24 octombrie, la o conferință națională organizată de Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Aproape 120.000 de popriri bancare într-un an

În 2025, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași a înființat 119.871 de popriri asupra conturilor bancare, față de 96.847 în 2024. Creșterea este de 23,77%, potrivit raportului oficial de performanță. Valoarea creanțelor urmărite prin această procedură a ajuns la 2,73 miliarde de lei, cu peste un miliard mai mult decât în anul precedent.

Au crescut și popririle asupra sumelor datorate debitorilor de către terți, de la 22.548 la 30.935. Recuperările efective prin popriri bancare au însumat 734,74 milioane de lei, față de 582,70 milioane în 2024.

Cifrele acoperă toate cele șase județe administrate de DGRFP Iași: Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Ele includ măsuri împotriva persoanelor fizice și juridice și nu reprezintă numărul locuitorilor din județul Iași care au conturi blocate. O evidență distinctă a persoanelor executate din județ nu rezultă din datele regionale publicate.

Cât poate fi reținut legal din salariu

Codul de procedură civilă stabilește limite clare pentru urmărirea veniturilor. Pentru datorii obișnuite, inclusiv credite neachitate, reținerea poate ajunge până la o treime din venitul lunar net. În cazul obligațiilor de întreținere sau al sumelor datorate pentru copii, limita este de jumătate din venit.

Dacă există mai multe executări asupra aceluiași salariu, totalul reținerilor nu poate depăși, de regulă, 50% din venitul net. Pentru veniturile periodice mai mici decât salariul minim net, legea prevede o protecție suplimentară: poate fi urmărită numai partea care depășește jumătate din acest salariu minim.

De exemplu, pentru un salariu net de 4.500 de lei, poprirea aferentă unei datorii obișnuite poate ajunge la 1.500 de lei lunar. Dacă sunt mai multe executări, reținerile cumulate pot urca, în condițiile legii, la 2.250 de lei.

Creditele, taxele și obligațiile restante pot duce la executare

Poprirea poate interveni pentru recuperarea impozitelor și contribuțiilor neachitate, a creditelor bancare, a datoriilor către alte persoane sau a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești. În cazul creanțelor fiscale, executarea este gestionată de autoritățile competente, în timp ce recuperarea datoriilor civile poate implica executorii judecătorești.

Există însă o diferență importantă între o datorie restantă și executarea silită. Nu orice întârziere la plată duce automat la poprire. Procedura presupune existența unui titlu executoriu și respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Debitorii care consideră că măsura este nelegală pot formula contestație la executare. În materie civilă, termenul este, de regulă, de 15 zile, calculat în funcție de actul contestat și de momentul comunicării sau luării la cunoștință.

Specialiștii în executare silită se reunesc la Iași

Facultatea de Drept a UAIC găzduiește sâmbătă, 24 octombrie, între orele 10:00 și 17:00, în Aula „Paul Demetrescu”, a V-a ediție a Conferinței Naționale de Popriri.

Evenimentul reunește judecători, executori judecătorești, profesori universitari, avocați și consilieri juridici din sistemul bancar. Printre temele anunțate se numără responsabilitatea băncilor în procedura popririi, menținerea executării fiscale, validarea popririi în instanță și efectele acesteia asupra raporturilor juridice.

Dincolo de dezbaterile juridice, datele fiscale ridică o problemă economică importantă: cât din veniturile populației și ale firmelor ajunge să fie indisponibilizat pentru recuperarea datoriilor? Răspunsul complet, la nivelul județului Iași, necesită statistici distincte privind persoanele executate, valoarea popririlor și categoriile creanțelor recuperate. Dan DIMA