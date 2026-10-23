Pas important între Iași și Ucraina! CJ vrea să deschidă drumul proiectelor comune cu regiunea Cernăuți

Iașul ar putea deschide un nou capitol al colaborării cu Ucraina, printr-un acord care promite legături mai strânse între administrații, instituții și comunități de pe cele două părți ale graniței. Consiliul Județean Iași are în vedere aprobarea cooperării cu Administrația Regională de Stat Cernăuți, într-un demers care vizează proiecte comune, schimburi de experiență și identificarea unor surse de finanțare, inclusiv europene.

Inițiativa a venit din partea administrației regionale din Ucraina, care a transmis Consiliului Județean Iași, în iulie 2026, propunerea de încheiere a unui acord. Documentul ar urma să creeze cadrul oficial pentru colaborarea dintre cele două administrații, în domenii cu impact direct asupra dezvoltării comunităților.

Educația, sănătatea, economia, cultura și turismul se numără printre direcțiile vizate

Pe listă apar și asistența socială, sportul, activitățile pentru tineret și protecția mediului. Acordul ar putea facilita schimburi de experiență între specialiști, transferul de bune practici și colaborarea instituțiilor și serviciilor publice din cele două regiuni.

Planurile nu se opresc însă la întâlniri oficiale și declarații de intenție. Potrivit documentației, cele două părți vor putea identifica oportunități pentru proiecte comune și pentru atragerea de fonduri europene sau a altor finanțări disponibile, cu respectarea legislației și a atribuțiilor fiecărei administrații.

Un alt obiectiv este apropierea comunităților locale prin vizite de lucru, evenimente și activități comune. În funcție de inițiativele care vor fi dezvoltate, colaborarea ar putea crea oportunități pentru instituții din educație, sănătate, cultură, turism și protecție socială.

Acordul nu înseamnă însă că proiectele sau finanțările sunt deja obținute. Documentul stabilește un cadru general de cooperare, iar concretizarea intențiilor va depinde de proiectele identificate, de resursele disponibile și de demersurile ulterioare ale celor două părți.

Proiectul a parcurs procedura de avizare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și la Ministerul Afacerilor Externe, fiind emise avizele menționate în documentația Consiliului Județean Iași.

Acum, propunerea este pregătită pentru dezbaterea și aprobarea plenului CJ Iași. Dacă va fi aprobat, acordul va pune bazele unei colaborări instituționale mai strânse între județul Iași și regiunea Cernăuți, cu obiectivul declarat de a transforma apropierea geografică în inițiative concrete pentru comunitățile de pe ambele părți ale graniței. Carmen DEACONU