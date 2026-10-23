Iașul dă directorul anului 2026 în Educație!

* Petronela Petrea, premiată pentru performanțele de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului

Performanță importantă pentru învățământul ieșean! Petronela Petrea, directoarea Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, a câștigat titlul de „Directorul Anului 2026”, o distincție care recompensează rezultatele manageriale și dezvoltarea instituției de învățământ. În spatele premiului se află ani de muncă, investiții de zeci de milioane de lei și rezultate care au transformat liceul într-un reper pentru comunitate.

Premiul a fost acordat în cadrul Galei Premiilor pentru Directorii Anului, organizată de Asociația pentru Valori în Educație. Recunoașterea vine după o perioadă îndelungată în care instituția din Valea Lupului și-a dezvoltat infrastructura și a atras finanțări pentru proiecte educaționale.

Petronela Petrea conduce liceul fără întrerupere din 2007, după ce a mai ocupat funcția de director în perioada 2000–2004. În total, aceasta a acumulat 21 de ani de experiență managerială în fruntea instituției.

Printre rezultatele prezentate în susținerea performanței manageriale se numără investiții de aproximativ 100 de milioane de lei în infrastructură, precum și atragerea a peste 4,5 milioane de lei din fonduri europene.

Rezultatele educaționale menționate sunt, la rândul lor, relevante: liceul raportează o rată a abandonului școlar de zero și o promovabilitate de 95,34% la Evaluarea Națională. Carmen DEACONU