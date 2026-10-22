Iașul, noul pol de luptă împotriva fraudelor financiare!

* Centru de excelență pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, la Iași, cu peste 900 de angajați * urmează o nouă rundă de recrutări, cu alte 100 de posturi pregătite

Iașul urcă în liga mare a serviciilor financiare internaționale! Specialiștii din oraș contribuie la prevenirea fraudelor bancare și combaterea spălării banilor pentru operațiuni care vizează piețe din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Concentrix a dezvoltat aici singurul său centru de excelență pentru industria bancară, serviciile financiare și asigurări din regiunea EMEA, consolidând rolul Iașului într-un domeniu în care expertiza specializată devine tot mai importantă.

În spatele operațiunilor se află echipe care verifică identitatea clienților, analizează tranzacții, identifică suspiciuni de fraudă și urmăresc respectarea sancțiunilor internaționale. Peste 60 de specialiști seniori în prevenirea spălării banilor dețin certificări internaționale, iar alți 40 se pregătesc să le obțină.

Obiectiv: depistarea tranzacțiilor suspecte și protejarea sistemului financiar

Centrul ieșean ilustrează transformarea industriei de business services, de la activități de suport pentru clienți la operațiuni complexe, care cer pregătire profesională și cunoștințe de specialitate. „În acești zece ani, Iașul a evoluat de la un centru de servicii pentru clienți la o operațiune cu expertiză specializată și relevanță regională”, a declarat Diana Delca, Country Managing Director al Concentrix România.

Creșterea se vede și în cifre. În ultimii doi ani, numărul angajaților din Iași s-a dublat, depășind 900 de persoane. Sediul companiei din Moldova Center s-a extins cu două etaje, iar spațiul de aproximativ 4.500 de metri pătrați susține dezvoltarea operațiunilor.

Urmează o nouă rundă de recrutări!

Concentrix anunță că intenționează să angajeze încă 100 de persoane în următoarele șase luni, în special pentru activități de gestionare a tranzacțiilor și suport pentru clienți. Compania caută atât candidați cu experiență, cât și tineri aflați la început de carieră. Cunoașterea limbilor germană și franceză este un avantaj, la fel ca italiana, spaniola și portugheza, alături de competențele digitale.

Serviciile bancare și financiare reprezintă aproximativ 40% din activitatea Concentrix din Iași. Compania lucrează și pentru clienți din comerț, tehnologie, media, comunicații și turism și dezvoltă parteneriate cu universitățile locale pentru pregătirea viitorilor specialiști.

Într-o industrie remodelată de inteligența artificială, compania mizează pe combinația dintre tehnologie și expertiza umană, mai ales în activitățile complexe și strict reglementate.

La zece ani de la debutul operațiunilor locale, Iașul își consolidează astfel poziția pe harta serviciilor financiare specializate. Iar cele 100 de recrutări anunțate arată că extinderea nu s-a oprit.

Denis GABRIEL