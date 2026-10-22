Tragedie cumplită în județul Iași! Doi șoferi au murit, iar o autoutilitară cu piese auto a fost mistuită de flăcări

Dimineață de coșmar în județul Iași! Doi oameni și-au pierdut viața, iar o a treia persoană a fost rănită într-un accident rutier devastator produs joi, 22 octombrie 2026, în localitatea Soci, comuna Miroslovești. O autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit violent, iar în urma impactului autoutilitara care transporta piese auto a fost cuprinsă de un incendiu generalizat.

Alarma s-a dat în jurul orei 05:00, când un apel la 112 a anunțat accidentul grav. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje de pompieri din cadrul Secției Pașcani, ambulanțe și un echipaj de prim ajutor calificat. Intervenția a mobilizat 13 cadre militare, două autospeciale de stingere cu apă și spumă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul de tip C, cu medic.

Bilanțul impactului a fost tragic. În urma evaluării efectuate la fața locului, salvatorii au identificat trei victime. Cei doi șoferi ai vehiculelor implicate au fost declarați decedați, în timp ce a treia persoană a supraviețuit accidentului, dar a suferit politraumatisme.

Victima rănită era conștientă și a fost preluată de echipajul medical de tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, pentru îngrijiri medicale.

În paralel, pompierii au luptat cu flăcările care au cuprins autoutilitara încărcată cu piese auto. Incendiul a fost lichidat, iar echipele de intervenție au continuat acțiunile pentru înlăturarea efectelor accidentului și prevenirea apariției unor noi situații de urgență.

Accidentul a mobilizat forțe importante de intervenție, iar autoritățile au rămas la fața locului pentru operațiunile necesare după impact și incendiu.

Cum s-a ajuns la această tragedie și care au fost împrejurările exacte ale coliziunii urmează să stabilească instituțiile abilitate, în urma cercetărilor. Până la clarificarea cauzelor, circumstanțele producerii accidentului rămân în curs de investigare.

Andrei TURCU