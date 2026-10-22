* reprezentanți ai mediului economic și academic american au discutat cu conducerea UAIC despre cooperarea în cercetare, educație și oportunitățile de carieră pentru studenți * Universitatea participă la Invest in Iași Forum 2026, eveniment dedicat relațiilor economice româno-americane

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) încearcă să dezvolte noi legături cu mediul academic și economic din Statele Unite. Rectorul Liviu-George Maha a primit o delegație internațională participantă la Invest in Iași Forum 2026, pentru discuții privind colaborările în cercetare, schimburile universitare și conectarea studenților ieșeni la piața americană a muncii.

Reprezentanți din Texas, Alaska și Washington, la UAIC

Delegația a reunit persoane cu experiență în dezvoltare economică, relații comerciale, industrie și geopolitică. Printre participanți s-au numărat Chad Carson, vicepreședinte pentru dezvoltare economică al Economic Alliance Houston Port Region, și Erin McKelvey, președinte și director general al European American Chamber of Commerce Texas.

La întâlnire au participat și Ryan Ray, președinte și director operațional al Lionhelm Studios și președinte al Camerei de Comerț Româno-Americane din Alaska, precum și Iulia-Sabina Joja, director al Black Sea Program la Middle East Institute din Washington și profesor asociat la Georgetown University și George Washington University.

Discuțiile, la care au fost prezenți viceprimarul Daniel Juravle și Marius Alexa, președintele Asociației Invest in Iași, s-au concentrat asupra profilului universității, proiectelor internaționale și posibilităților de colaborare cu parteneri americani.

Miza acestor contacte este extinderea cooperării dincolo de schimburile academice tradiționale, către proiecte comune de cercetare și relații cu mediul economic. Deocamdată, UAIC nu a anunțat semnarea unor acorduri sau finanțări rezultate din întâlnire.

Studenții ieșeni, față în față cu piața americană

Vizita a inclus și întâlniri la două facultăți ale universității. La Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice au fost programate prelegeri de geopolitică susținute de Iulia Joja și Alexandru Lăzescu, sub moderarea profesorului Gheorghe-Ilie Fârte.

La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, evenimentul „FEAA Meets Texas: An Open Conversation on U.S. Markets and Careers” a adus în discuție piețele americane și oportunitățile de carieră. Gazda întâlnirii a fost decanul Teodora Roman, iar dialogul a fost moderat de Iuliana Chițac.

Pentru studenți, astfel de întâlniri pot oferi informații directe despre cerințele angajatorilor, experiența profesională internațională și posibilitățile de dezvoltare a unei cariere în afara României. Transformarea acestor contacte în programe concrete depinde însă de acordurile care vor putea fi dezvoltate ulterior.

Noi parteneriate româno-americane, discutate pe 23 octombrie

Participarea UAIC la forum continuă vineri, 23 octombrie, când rectorul Liviu-George Maha va interveni în panelul „Academic Alliance: Student Mobility and Joint U.S.–Romania Research Partnerships”. Sesiunea este programată între orele 09:00 și 10:00, în Sala Mozart din Palas Iași.

Prezentarea rectorului, intitulată „Beyond Exchange: Building Lasting US–Romania Research Partnerships from Iași”, va aborda modalitățile prin care mobilitățile studențești și colaborările universitare pot deveni parteneriate durabile de cercetare între România și Statele Unite.

Forumul aduce în același cadru reprezentanți ai companiilor, universităților și administrației publice, cu obiectivul identificării unor oportunități de cooperare economică și academică.

Dan DIMA