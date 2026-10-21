Dosarul Fănel Bogos ajunge în instanţă

* despăgubiri de 13 milioane de lei, presiuni politice şi oameni de la vârful Guvernului trimişi în judecată

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, şi Mihai Barbu, ex-preşedinte al filialei judeţene Vaslui a unui partid politic, au fost trimişi în judecată de DNA Iaşi în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Miza anchetei este o despăgubire de aproximativ 13 milioane de lei, solicitată după apariţia unui focar de salmoneloză într-o fermă avicolă din Vaslui. Procurorii susţin că, după ce autorităţile sanitar-veterinare au refuzat plata, s-ar fi făcut demersuri şi presiuni pentru schimbarea directorului instituţiei care blocase dosarul.

Cazul ajunge în instanţă după o anchetă a procurorilor de la DNA Iaşi care vizează presupuse intervenţii politice la nivel înalt pentru obţinerea unor avantaje financiare în beneficiul unei afaceri din industria avicolă.

Potrivit procurorilor DNA, Mihai Barbu ar fi folosit influenţa politică pentru a-l ajuta pe Fănel Bogos, iar Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile acestuia în noiembrie 2025. Cei doi au fost trimişi în judecată alături de omul de afaceri, fiecare pentru rolul pe care l-ar fi avut în presupusa încercare de obţinere a unor foloase necuvenite.

226.000 de păsări şi o despăgubire refuzată

Potrivit rechizitoriului, Fănel Bogos ar fi administrat în fapt, prin intermediul unei societăţi comerciale, mai multe ferme avicole din judeţul Vaslui, în care s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare. Anchetatorii susţin că aceste nereguli ar fi putut favoriza apariţia unor agenţi patogeni şi a unor boli în rândul păsărilor.

În septembrie 2024, într-una dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Ulterior, omul de afaceri ar fi depus la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui un dosar prin care solicita despăgubiri pentru pierderile provocate de contaminare, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei.

Procurorii afirmă că societatea ar fi solicitat compensarea pierderilor în condiţiile în care nu ar fi fost responsabilă pentru producerea contaminării. În urma neregulilor constatate, DSVSA Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a operaţiunilor de neutralizare a aproximativ 226.000 de păsări afectate şi ar fi refuzat aprobarea dosarului de despăgubire.

Refuzul ar fi declanşat, susţin anchetatorii, demersurile pentru îndepărtarea din funcţie a directorului instituţiei.

Întâlniri cu oficiali şi presiuni pentru schimbarea directorului

DNA susţine că, în perioada februarie-noiembrie 2025, Fănel Bogos l-ar fi determinat pe Mihai Barbu să îşi folosească influenţa şi autoritatea politică pentru obţinerea despăgubirilor. În acest scop, Barbu ar fi intermediat întâlniri între omul de afaceri şi înalţi funcţionari ai statului, conducerea ANSVSA şi diferiţi oameni politici.

Mai mult, potrivit procurorilor, Barbu ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA pentru demiterea şefului DSVSA Vaslui. Acesta i-ar fi promis omului de afaceri că va încerca să determine anularea măsurilor luate în urma neregulilor din ferme sau, dacă acest lucru nu era posibil, că va face demersuri pentru îndepărtarea directorului din funcţie.

În acest context, în zilele de 3 şi 4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit acţiunile lui Mihai Barbu. Procurorii o acuză de complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii pentru obţinerea unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Premierul Ilie Bolojan, audiat ca martor

În acelaşi dosar, premierul Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iaşi, pe 2 octombrie, în legătură cu audienţa acordată omului de afaceri Fănel Bogos. La acel moment, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că premierul a făcut toate precizările solicitate de anchetatori.

DNA Iaşi a dispus trimiterea în judecată a celor trei inculpaţi: Mihai Barbu, pentru folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite; Cristina Trăilă, pentru complicitate la această infracţiune; şi Fănel Bogos, pentru instigare la comiterea ei.

Barbu şi Bogos se află sub control judiciar, potrivit comunicatului DNA, în timp ce faţă de Barbu au fost instituite şi măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani. Procurorii au trimis dosarul spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti pe 21 octombrie 2026, solicitând menţinerea măsurilor preventive şi asigurătorii dispuse faţă de acesta.

Cercetările continuă în ceea ce priveşte alte fapte presupus comise de Fănel Bogos şi de celelalte persoane menţionate în comunicatul anterior al DNA. Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, iar cei trei inculpaţi beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la o hotărâre definitivă. Laura RADU