Licitație de peste 543 de milioane de lei pentru asfaltări în Moldova!

CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, pregătește atribuirea unor contracte-cadru cu o valoare maximă estimată de 543,2 milioane de lei, fără TVA, pentru lucrări de întreținere și asfaltare pe șoselele administrate de SDN Iași și SDN Bacău. Nu mai puțin de 15 companii și asocieri au intrat în cursa pentru cele două loturi, iar ofertele sunt în etapa de evaluare.

Bătălia financiară este împărțită între două zone. Pentru lotul Bacău este prevăzută suma maximă de 341,2 milioane de lei fără TVA, în timp ce lotul Iași are alocată o valoare de 202 milioane de lei fără TVA. Acordurile-cadru vor avea o durată de 36 de luni, iar lucrările efective vor fi realizate prin contracte subsecvente.

Iașul, în centrul unei investiții de 202 milioane de lei

Pentru drumurile naționale administrate de SDN Iași, documentația prevede executarea de covoare asfaltice din mixtură MAS 16, frezarea straturilor de uzură, completarea acostamentelor cu balast și refacerea marcajelor rutiere. Sunt incluse și intervenții pentru repararea degradărilor: plombarea gropilor, colmatarea fisurilor și remedierea tasărilor.

La nivelul întregii proceduri, lucrările urmăresc să prelungească durata de exploatare a carosabilului și să remedieze problemele apărute pe rețeaua de drumuri naționale. Valoarea de 202 milioane de lei reprezintă însă plafonul estimat al acordului-cadru pentru lotul Iași, nu suma despre care se poate spune deja că va fi cheltuită integral.

15 competitori intră în cursa pentru contracte

Lista ofertanților cuprinde firme cunoscute în domeniul construcțiilor și întreținerii rutiere. Pentru lotul Iași au depus oferte Danlin XXL, Geiger Transilvania, Trust CCDP, Daroconstruct, asocierea Concelex – Elis Pavaje – X-Way Infrastructure – Straco Holding, asocierea Enviro Construct – MIS Grup, asocierea Eky-Sam – Eky Route și asocierea Viarom Construct – Conest.

Pentru lotul Bacău concurează Conextrust, Danlin XXL, Străzi Concept, Nomis 2003, asocierea Autoprima Serv – Oyl Company Holding AG – Corrs Prest Serv, asocierea Eky-Sam – Eky Route și asocierea MUV – Camino Prefab.

Unele oferte sunt susținute de subcontractanți sau terți, printre care Loial Impex, Dito Group, Vialine Systems, Concret Drum și Gamida Euromark. Participarea unor asocieri complexe arată amploarea procedurii și interesul firmelor pentru contractele de întreținere a infrastructurii rutiere din regiune.

Prețul contează, dar nu este singurul criteriu

Câștigătorii nu vor fi desemnați exclusiv în funcție de oferta financiară. Prețul are o pondere de 70% din punctaj, în timp ce norma de poluare a autobasculantelor și perioada de garanție extinsă a lucrărilor contează fiecare în proporție de 15%.

Ofertele se află în evaluare, iar termenul indicat pentru încheierea acestei etape este 23 octombrie 2026, ora 18:00. După finalizarea procedurii și semnarea acordurilor-cadru, intervențiile vor putea fi contractate în funcție de necesitățile identificate pe drumurile naționale. Daniel BACIU