* în localitatea Sculeni, comuna Victoria, o fabrică de panificație produce lipii libaneze, gustări crocante și biscuiți pentru clienți din România și din străinătate * producătorul lucrează cu linii automatizate și încearcă să atragă noi parteneri internaționali, inclusiv prin participarea la târguri de profil

Lipii libaneze coapte la 420 de grade Celsius, chipsuri din lipie în șase sortimente și biscuiți fabricați pe utilaje italiene. Sunt produsele realizate într-o fabrică din Sculeni, județul Iași, la câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova. Compania Alig SRL, care dezvoltă mărcile Colibri și Bachir Emir, declară că livrează atât pe piața românească, cât și către parteneri internaționali. În această lună, producătorul și-a promovat oferta la SIAL Paris 2026, unul dintre marile târguri internaționale ale industriei alimentare.

O fabrică din Sculeni, cu două linii automatizate

Afacerea are la bază o experiență de peste 30 de ani în panificație. Marca Colibri a fost înregistrată în 1995, în Republica Moldova, iar activitatea de producție s-a extins ulterior în România. Fabrica din Sculeni funcționează în comuna Victoria și este specializată în trei categorii de produse: lipie libaneză, Pita Chips și biscuiți. Unitatea dispune de două linii automatizate. Prima este destinată biscuiților și permite realizarea mai multor sortimente, inclusiv cu cacao, semințe, fibre sau fructe deshidratate. Procesul cuprinde dozarea ingredientelor, prepararea, coacerea, controlul calității și ambalarea produsului finit.

A doua linie produce lipie libaneză albă și integrală, dar și Pita Chips, gustări obținute chiar din lipia fabricată în aceeași unitate. Compania folosește astfel aceeași infrastructură pentru două categorii diferite de produse alimentare.

Lipia libaneză este realizată după o tehnologie tradițională, într-un cuptor care atinge temperatura de 420 de grade Celsius. Produsul este comercializat sub marca Bachir Emir, în variante albă și integrală, fiind destinat atât consumatorilor, cât și restaurantelor și firmelor de catering.

De la Sculeni la Paris, în căutarea unor noi piețe

Orientarea către export este una dintre direcțiile comerciale promovate de producător. Compania declară că livrează către clienți din retail și HoReCa, atât din România, cât și de pe piețe internaționale.

În perioada 17–21 octombrie 2026, Colibri și-a anunțat participarea la târgul alimentar SIAL Paris, unde a programat prezentarea întregii game de produse. Evenimentul reunește producători, importatori, distribuitori și reprezentanți ai marilor rețele comerciale.

Pentru fabrica ieșeană, participarea reprezintă o oportunitate de identificare a unor noi clienți și de negociere a unor contracte de distribuție.

O altă direcție este producția private label. Practic, fabrica poate realiza lipii, biscuiți sau gustări care sunt ulterior vândute sub mărcile comerciale ale partenerilor. Acest model permite unui producător din Sculeni să intre pe piețe externe fără ca produsele să poarte neapărat numele Colibri.

Particularitatea afacerii este combinația dintre rețetele de inspirație libaneză, tehnologia automatizată și orientarea către comerțul internațional. Pentru un producător alimentar din mediul rural, accesul la astfel de piețe poate reprezenta o posibilitate de dezvoltare dincolo de cererea locală.

Dan DIMA