Peste 1,2 milioane de flori, aproape 8.000 de arbori și mii de arbuști, în planul de înverzire al orașului

Municipalitatea ieșeană, prin SC Servicii Publice SA, a demarat campania de toamnă pentru plantări și modernizarea spațiilor verzi, cu cifre impresionante: peste 1,2 milioane de flori și bulbi, aproape 8.000 de arbori și mai mult de 13.500 de arbuști. Parcurile, scuarurile și aliniamentele stradale sunt vizate de lucrări care ar urma să schimbe aspectul mai multor zone ale orașului.

Potrivit planului anunțat de municipalitate, vor fi plantate 628.163 de flori, 311.810 flori bienale și 268.050 de bulbi. În total, peste 1,2 milioane de plante vor contribui la amenajarea spațiilor verzi din Iași.

Aproape 8.000 de arbori și mii de arbuști

Campania include și plantarea a 7.811 arbori, dintre care 6.347 de foioși și 1.464 de rășinoși. Printre speciile anunțate se numără catalpa, paltinul, frasinul, teiul, ulmul, carpenul, stejarul și arțarul, alături de tuia, molid și brad.

Alte 13.534 de exemplare de arbuști vor completa amenajările. Lista cuprinde specii foioase precum berberis, hibiscus, forsiția, iasomia și hortensia, dar și plante rășinoase, inclusiv ienupăr, tuia globulară și tisă.

Planul prevede și plantarea a 4.200 de plante perene, precum canna, lavanda și ierburile decorative, precum și a 2.376 de trandafiri.

Peste 200.000 de metri pătrați de spații verzi, vizați de lucrări

Pe lângă plantări, echipele Servicii Publice SA vor amenaja 74.395 de metri pătrați de gazon rulou și vor reînsămânța alți 145.328 de metri pătrați de spații verzi.

În total, intervențiile asupra gazonului vor viza peste 219.000 de metri pătrați, o suprafață importantă în efortul de întreținere și reamenajare a zonelor verzi din oraș.

Rămâne de urmărit cum vor fi distribuite plantările în cartiere și în ce măsură lucrările vor schimba concret aspectul spațiilor publice. Deocamdată, cifrele anunțate de municipalitate conturează o campanie de toamnă de amploare, cu mii de arbori, arbuști și trandafiri și peste un milion de flori și bulbi destinați Iașului. Carmen DEACONU