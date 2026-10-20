Salariile cresc cu 4% la CTP, după negocierile cu sindicatele

Angajații Companiei de Transport Public (CTP) Iași vor beneficia de o majorare salarială de 4%, după prima etapă de negocieri dintre conducerea societății și sindicate. Noua grilă de salarizare a fost aprobată la nivelul companiei, însă directorul general Cristian Stoica recunoaște că această creștere nu acoperă scumpirile înregistrate de la începutul anului.

Creștere salarială pentru toți angajații CTP Iași, dar cu un semn de întrebare privind puterea reală de cumpărare! Administrația companiei anunță că a ajuns la un acord cu partenerii sociali, inclusiv cu sindicatul reprezentativ, pentru majorarea cu 4% a salariului de încadrare al tuturor salariaților.

Conducerea susține că a reușit să identifice resursele necesare în ciuda presiunilor tot mai mari asupra bugetului societății. Carburanții, piesele de schimb, serviciile și energia au generat cheltuieli suplimentare, iar cadrul legislativ impune restricții privind creșterea fondului de salarii.

Directorul CTP Iași: Majorarea nu acoperă scumpirile

Cristian Stoica, directorul general al companiei, afirmă că economiile realizate prin monitorizarea atentă a cheltuielilor au permis redirecționarea unei părți din resurse către veniturile angajaților. „Ținem să le mulțumim pentru ce au făcut până acum, dar în același timp trebuie să recunoaștem că această mărire nu poate acoperi creșterea de prețuri care a fost odată cu începutul acestui an și până în prezent”, a declarat directorul CTP Iași.

Acesta a precizat că administrația va continua să urmărească atent cheltuielile, astfel încât să existe posibilitatea unor noi negocieri salariale, în măsura în care legislația va permite acest lucru.

Ultima majorare generală, în noiembrie 2024

Potrivit companiei, ultima creștere salarială internă generală fusese acordată în noiembrie 2024. Între timp, salariul minim brut pe țară a crescut de la 3.700 de lei, în iulie 2024, la 4.050 de lei în ianuarie 2025 și la 4.325 de lei în iulie 2026, conform datelor prezentate de CTP Iași.

Noua majorare de 4% vine astfel pe fondul presiunilor asupra bugetelor gospodăriilor și al creșterii costurilor de funcționare ale companiei.

Deocamdată, conducerea nu anunță un calendar concret pentru o nouă rundă de negocieri și nici valoarea unor eventuale creșteri viitoare. Mesajul transmis angajaților este că discuțiile vor continua, în funcție de resursele disponibile și de limitele impuse de lege. Carmen DEACONU