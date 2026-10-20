Peste 73.000 de somații și titluri executorii la Iași! Radiografia banilor datorați Primăriei

Ieșenii și firmele au virat sume mult mai mari la bugetul local în primele nouă luni din 2026, iar cifrele oficiale scot la iveală o creștere spectaculoasă a încasărilor din impozitele pe clădiri. Totalul veniturilor raportate de municipalitate a ajuns la peste 1,62 miliarde de lei, cu 235 de milioane de lei peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, zeci de mii de contribuabili au primit somații și titluri executorii.

Cifrele de la Primăria Iași arată o evoluție puternică a veniturilor bugetare în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026. Potrivit situației oficiale, municipalitatea a înregistrat venituri totale de 1,62 miliarde de lei, față de 1,38 miliarde de lei în primele nouă luni din 2025. Diferența ajunge la aproximativ 235 de milioane de lei, o creștere de aproape 17%.

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții apare la impozitele pe clădiri. Încasările au urcat de la 86,3 milioane de lei la 131 de milioane de lei, ceea ce înseamnă un salt de aproape 45 de milioane de lei, respectiv 51,82%. Creșterea este și mai puternică în cazul persoanelor fizice: sumele colectate au trecut de la 23,3 milioane de lei la 48,1 milioane de lei, mai mult decât dublu față de perioada similară a anului trecut.

Nici firmele nu au rămas în afara acestei evoluții. Impozitele și taxele pe clădiri achitate de persoanele juridice au adus 82,9 milioane de lei, cu aproape 20 de milioane de lei peste nivelul din 2025.

Mașinile și terenurile aduc bani în plus

Și încasările din impozitul pe mijloacele de transport au crescut considerabil. Primăria a colectat 32,17 milioane de lei, cu 22,37% mai mult decât în primele nouă luni ale anului precedent. În cazul proprietarilor persoane fizice, încasările au ajuns la 21,17 milioane de lei, în creștere cu peste 26%.

La terenuri, veniturile au urcat cu aproximativ 6%, până la 25,78 milioane de lei. În schimb, municipalitatea a înregistrat o scădere importantă la veniturile din concesiuni și închirieri, de la 51,3 milioane de lei la 31,27 milioane de lei.

Aproape 195.000 de roluri fiscale au înregistrat plăți

La 30 septembrie 2026, evidența fiscală a municipiului cuprindea 672.084 de roluri, dintre care 317.701 active. În primele nouă luni ale anului, 194.671 de roluri fiscale au înregistrat plăți, cu 3,85% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Dintre acestea, 172.742 au achitat integral sumele datorate.

Un detaliu interesant: cei mai mulți contribuabili continuă să folosească ghișeele. Plățile în numerar au reprezentat 43,2% din totalul rolurilor cu plăți, iar cele cu cardul prin POS, 33,18%. Doar 23,62% au fost realizate online, prin Ghișeul.ro, e-Tax sau ordine de plată.

Încasările la ghișee, în numerar și cu cardul, au ajuns la 114,08 milioane de lei, în creștere cu aproape 27%. Plățile online au însumat însă 205,5 milioane de lei, cu 5% peste nivelul din 2025.

Peste 73.000 de somații și titluri executorii

Dincolo de creșterea încasărilor, datele fiscale arată și amploarea activității de recuperare a creanțelor. În primele nouă luni din 2026, organul fiscal al municipiului a comunicat 232.687 de acte administrativ-fiscale, dintre care 73.685 au fost somații, titluri executorii și procese-verbale privind cheltuielile de executare silită.

Alte 17.005 documente au vizat măsuri efective de executare. Totodată, Primăria a emis 88.099 de decizii de impunere și a eliberat 52.021 de certificate de atestare fiscală.

În total, bonificațiile acordate contribuabililor au ajuns la 15,86 milioane de lei, față de 11,35 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul beneficiarilor a crescut la 136.270. Carmen DEACONU