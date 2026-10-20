Ploaia întârzie repornirea CET-ului! Apa caldă și căldura, blocate pe termen nedeterminat

Lucrările pentru repunerea în funcţiune a CET Iaşi avansează, însă ploile din ultimele zile au întârziat intervenţiile la instalaţiile electrice. Transformatorul numărul 1, scos din uz după incendiul de sâmbătă, urmează să fie înlocuit, în timp ce echipele tehnice verifică dacă transformatoarele 2 şi 5 pot fi utilizate. În aceste condiții, specialiștii de la CET Iași evită să avanseze o dată pentru reluarea furnizării apei calde și a căldurii. Pentru moment, totul depinde de repararea transformatorului de rezervă, de mutarea liniei electrice și de rezultatele testelor.

Condiţiile meteorologice au influenţat direct ritmul lucrărilor. Măsurătorile efectuate în timpul unei ploi puternice au trebuit reluate, deoarece umezeala şi precipitaţiile nu permit desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a tuturor verificărilor tehnice. Aşadar, reluarea furnizării agentului termic depinde de rezultatele măsurătorilor şi de probele care trebuie efectuate în centrală. „Ploaia ne-a întârziat mult, mult”, a afirmat Sorin Turcu, şef tură la CET 1 şi lider sindical.

În ciuda vremii neprielnice, lucrările au avansat extrem de repede şi extrem de bine. Sorin Turcu a explicat că lucrările la linia de 110 kV au fost finalizate. „Se demontează Transformatorul numărul 1, care a devenit indisponibil total, pentru a face loc celui nou. Va fi îndepărtat miercuri. Nu vrem să avem vreun incident datorită ploii. Montarea acestuia era programată pentru azi însă condiţiile meteorologice nefavorabile au impus amânarea operaţiunii, pentru a evita eventualele incidente în timpul deplasării echipamentului”, spune Turcu.

În paralel, specialiştii au făcut noi măsurători la Trasnsformatoarele 2 şi 5, împreună cu reprezentanţii Delgaz Grid. „Rezultatele vor stabili dacă Transformatorul 2 poate fi pus sub tensiune şi dacă la transformatorul 5 sunt necesare intervenţii suplimentare, în condiţiile în care acesta avea nevoie de o revizie capitală. Oricum începem să punem tensiune în centrală, pentru comenzi, pentru curent continuu, să începem să facem probe în instalaţia de medie şi de joasă tensiune. În cursul zilei de astăzi, marți, încercăm să punem în funcţie Transformatorul 2 din această seară", a spus Sorin Turcu.

Punerea sub tensiune a Transformatorului 2 depinde şi de finalizarea noii celule electrice care o înlocuieşte pe cea afectată. Până atunci, instalaţiile din aval nu pot fi alimentate în condiţii care să permită continuarea probelor.

Liderul sindical a precizat că avariile au afectat instalaţiile electrice, nu motoarele sau cazanele centralei. Acestea din urmă nu au fost afectate, însă funcţionarea lor depinde de restabilirea alimentării electrice şi de verificarea tuturor echipamentelor implicate în procesul de producere şi distribuţie a agentului termic.

Potrivit liderului sindical, chiar dacă transformatorul 2 se dovedeşte funcţional, repornirea va depinde de verificarea instalaţiilor electrice din centrală şi de rezultatele probelor realizate succesiv.

Problema este că electricienii nu pregătesc, deocamdată, înlocuirea definitivă a pieselor afectate, ci încearcă să găsească o soluție temporară pentru repornirea instalației. O reparație completă ar putea prelungi și mai mult perioada de întrerupere.

Nici după finalizarea intervenției nu există certitudinea că transformatorul reparat va funcționa în parametri. Abia după mutarea liniei și efectuarea testelor se va putea vedea dacă soluția poate permite reluarea producției.

Riscurile sunt importante, având în vedere că instalația pe care se încearcă transferul alimentării este defectă de ani de zile, iar transformatorul funcțional a fost distrus de incendiu.

În aceste condiții, specialiștii de la CET Iași evită să avanseze o dată pentru reluarea furnizării apei calde și a căldurii. Pentru moment, totul depinde de repararea transformatorului de rezervă, de mutarea liniei electrice și de rezultatele testelor.

Pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat, perspectiva rămâne incertă: sunt necesare cel puțin două săptămâni de intervenții, iar la final nici măcar funcționarea soluției temporare nu este garantată.

Laura RADU, Carmen DEACONU