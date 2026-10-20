Sisteme care detectează șoferii periculoși, pe A7!

Autostrada A7 nu înseamnă doar kilometri de asfalt, ci și un sistem inteligent de monitorizare a traficului, conceput pentru a identifica rapid incidentele și a crește siguranța șoferilor. De la mașini oprite pe banda de urgență și șoferi care circulă pe contrasens până la ceață, polei sau obiecte căzute pe carosabil, tehnologia permite operatorilor să primească alerte în timp real.

În spatele acestui mecanism se află Centrul de Management al Traficului de la Spătaru, care monitorizează echipamentele Sistemelor de Transport Inteligente instalate pe sectorul A7 dintre nodul rutier cu A3 și Răcăciuni.

Sistemul de detecție automată poate semnala situații periculoase precum vehicule staționate pe banda de urgență, circulația pe contrasens, congestiile, obiectele pierdute pe carosabil, prezența pietonilor pe drum sau reducerea vizibilității.

După primirea unei alerte, operatorii pot verifica imaginile camerelor din zona respectivă și pot utiliza panourile cu mesaje variabile pentru a transmite rapid informații utile participanților la trafic.

Scopul este identificarea cât mai rapidă a pericolelor și informarea șoferilor, astfel încât aceștia să poată adapta viteza și comportamentul la condițiile de drum.

Sistemul monitorizează și vremea

Tehnologia instalată pe A7 permite urmărirea temperaturii aerului și a carosabilului, a tipului și cantității de precipitații, a direcției și vitezei vântului, precum și a vizibilității în condiții de ceață.

Aceste date sunt importante atât pentru echipele de întreținere ale CNAIR, care pot pregăti intervenții preventive în sezonul rece, cât și pentru șoferi. Informațiile pot fi afișate pe panourile electronice de pe traseu sau pe platformele web ale companiei.

Sistemele inteligente au și capacitatea de a detecta vehiculele care depășesc masele maxime admise, de a identifica vitezele peste limitele legale și de a reconstitui traseul parcurs de un vehicul. De asemenea, pot calcula viteza medie de deplasare pe anumite sectoare.

Aceste funcții vin în sprijinul sistemelor dezvoltate de CNAIR, precum TollRO și e-Sigur, potrivit informațiilor prezentate de companie.

Date de trafic și rapoarte pentru administrarea autostrăzii

Operatorii au acces, printr-o interfață grafică unică, atât la date despre trafic în timp real, cât și la statistici și rapoarte zilnice, săptămânale sau lunare privind circulația și condițiile meteorologice.

A7 este astfel echipată nu doar pentru deplasarea rapidă între localități, ci și pentru monitorizarea permanentă a unor riscuri din trafic. Eficiența acestor sisteme depinde însă și de modul în care alertele sunt gestionate, de intervenția autorităților și de respectarea regulilor de circulație de către șoferi. Daniel BACIU