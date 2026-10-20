* un experiment artistic realizat cu participarea cercetătorilor din Iași folosește semnalele cerebrale și mișcările corpului pentru a genera coregrafii digitale * instalația DANS.ID va fi prezentată publicului pe 4 și 5 noiembrie, la București

Mișcările corpului și semnalele electrice ale creierului pot deveni parte dintr-un spectacol digital, în care fiecare participant contribuie la crearea propriei coregrafii. Cercetători implicați în proiecte susținute de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași participă la dezvoltarea DANS.ID, o instalație interactivă care îmbină dansul contemporan, neuroștiința și inteligența artificială. Prima versiune funcțională va fi prezentată publicului în noiembrie 2026.

Cum sunt transformate semnalele cerebrale în dans

DANS.ID este o instalație digitală interactivă realizată sub direcția artistică a coregrafei Sandra Mavhima. Proiectul propune o experiență în care corpul uman devine sursă de informații pentru generarea unor imagini, sunete și secvențe coregrafice.

Fiecare vizitator participă individual și poartă o cască EEG, echipată cu senzori care înregistrează semnale asociate activității cerebrale. În același timp, mișcările corpului sunt captate și comparate cu cele existente în baza de date a instalației.

Atunci când sistemul identifică asemănări, informațiile sunt corelate pentru a genera o nouă coregrafie digitală. Semnalele EEG influențează imaginile proiectate și universul sonor. Formele vizuale se modifică, se fragmentează și se suprapun, iar sunetele se transformă pe măsură ce participantul interacționează cu instalația.

Rezultatul este o creație artistică individuală, în care vizitatorul devine simultan participant și spectator. Organizatorii subliniază că tehnologia nu citește gândurile sau emoțiile și nu oferă interpretări medicale ale datelor înregistrate.

Ce rămâne din noi în absența corpului?

DANS.ID reprezintă a treia etapă a unui proiect de cercetare interdisciplinară început în 2025, prin „STEM. Dans și neuroștiință”, și continuat cu „Laborator neuroștiințific în dans”, finanțat de Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Cercetarea științifică este coordonată de prof. univ. dr. Marian Poboroniuc, alături de inginerii Alexandru Buzamatu și Alexandru Mitocaru. La coordonarea proiectului participă și cercetătoarea în arte vizuale Mirela Ștefănescu.

Componenta artistică reunește specialiști din mai multe domenii: Sandu Suciu și Ligia Fărcășel realizează partea sonoră, Alexandru Dobre contribuie la creația vizuală bazată pe inteligență artificială, Iulia Gherghescu semnează scenografia, iar Emilian Andrei este responsabil de designul luminilor.

Versiunea prezentată în noiembrie este un prototip funcțional, care va putea fi perfecționat inclusiv prin experiențele participanților.

Dincolo de componenta tehnologică, proiectul urmărește relația dintre corp, identitate și memorie digitală. Întrebarea de la care pornește experimentul este „Ce rămâne din noi în absența corpului?”.

Prin captarea și transformarea mișcărilor în informații digitale, instalația explorează posibilitatea ca gesturile unei persoane să fie păstrate și utilizate în alte construcții coregrafice, chiar și după încheierea experienței individuale.

Astfel, dansul nu mai este doar o succesiune de mișcări care dispar odată cu spectacolul, ci devine material digital ce poate intra în relație cu gesturile altor participanți.

Publicul va putea experimenta DANS.ID pe 4 și 5 noiembrie 2026, între orele 12:00 și 21:00, la Linotip – Centru Independent Coregrafic, strada Ion Brezoianu 23–25, Palatul Universul, corp C, etajul 1, București.

Maura ANGHEL