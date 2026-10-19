Doliu în medicina veterinară din Iași! A murit profesorul Corneliu Cotea
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Doliu în medicina veterinară din Iași! A murit profesorul Corneliu Cotea

Doliu în medicina veterinară din Iași! A murit profesorul Corneliu Cotea

Comunitatea academică din Iași pierde unul dintre profesorii care au marcat profund învățământul superior medical veterinar. Profesorul universitar doctor Corneliu Cotea a încetat din viață la vârsta de 82 de ani, după o carieră dedicată educației, cercetării și formării mai multor generații de studenți și doctoranzi.

Născut la 19 aprilie 1944, în comuna Andreiașu, județul Vrancea, Corneliu Cotea a absolvit în 1966 Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, ca șef de promoție. În același an, și-a început cariera universitară la disciplina Biologie celulară, histologie și embriologie, instituție de care avea să-și lege întreaga activitate profesională.

A parcurs toate treptele carierei didactice, devenind profesor universitar în 1992. Între 1996 și 2000, a fost secretar științific al Facultății de Medicină Veterinară, iar în perioada 2000–2010 a condus Catedra de Preclinici VIII. Contribuția sa științifică și academică a fost recunoscută și prin calitatea de membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din București.

Conducerea Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a transmis un mesaj de condoleanțe, evocând rolul profesorului în dezvoltarea medicinei veterinare și în formarea viitorilor specialiști.

„Învățământul medical veterinar suferă o grea pierdere prin dispariția distinsului dascăl, cu alese calități intelectuale și morale, model de dăruire și profesionalism, care a educat zeci de generații de studenți și doctoranzi, insuflându-le pasiune și dragoste față de profesia de medic veterinar”, au transmis reprezentanții USV Iași.

Dispariția profesorului Corneliu Cotea lasă în urmă o moștenire academică construită de-a lungul deceniilor și amintirea unui dascăl care și-a dedicat viața educației și cercetării în medicina veterinară.

 

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