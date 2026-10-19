CJ deschide o nouă rundă de finanțare pentru piețe, terenuri de sport, parcuri și microbuze școlare

Primăriile din județul Iași pot depune, începând de astăzi, proiecte pentru o nouă ediție a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială (PJDES) 2026. Piețele și târgurile, terenurile de sport, parcurile de joacă și microbuzele pentru elevi se află printre investițiile care pot primi finanțare prin programul derulat de Consiliul Județean Iași.

O nouă oportunitate de finanțare se deschide pentru comunitățile din județul Iași. Consiliul Județean lansează sesiunea de depunere a proiectelor prin PJDES 2026, program destinat susținerii investițiilor locale și modernizării infrastructurii de care au nevoie locuitorii comunelor și orașelor ieșene.

De la piețe și târguri modernizate până la terenuri de sport, parcuri de recreere și transport școlar, programul urmărește să ofere administrațiilor locale posibilitatea de a transforma proiectele în investiții concrete. „Vorbim despre lucruri concrete, de care oamenii au nevoie: piețe moderne, terenuri de sport pentru copii și tineri, parcuri de joacă și de recreere, microbuze pentru transportul școlar”, a declarat Andrei Cazacu, administratorul public al județului Iași.

Acesta a subliniat că investițiile trebuie să răspundă unor nevoi reale și că dezvoltarea comunităților depinde de colaborarea dintre administrații și de capacitatea acestora de a transforma proiectele în rezultate vizibile.

Patru zile pentru depunerea proiectelor

Calendarul PJDES 2026 este împărțit în patru componente, fiecare având o zi dedicată depunerii documentațiilor. Programul de primire a proiectelor este între orele 09:00 și 16:00.

19 octombrie – Componenta A: construirea, modernizarea sau reabilitarea piețelor, târgurilor și oboarelor.

20 octombrie – Componenta B: construirea, modernizarea sau reabilitarea terenurilor de sport pentru copii și tineret.

21 octombrie – Componenta C: construirea, modernizarea sau reabilitarea parcurilor de joacă și de recreere pentru copii și tineret.

22 octombrie – Componenta D: achiziționarea de microbuze pentru transportul școlar.

Prin această împărțire, primăriile trebuie să își pregătească documentațiile în funcție de tipul investiției și de calendarul stabilit pentru fiecare componentă.

Investiții locale, cu efecte directe pentru comunități

Potrivit reprezentanților administrației județene, miza programului este susținerea proiectelor care pot îmbunătăți viața de zi cu zi a locuitorilor. Piețele modernizate pot sprijini activitatea economică locală, terenurile de sport și parcurile pot crea spații mai bune pentru copii și tineri, iar microbuzele școlare pot contribui la asigurarea transportului elevilor. „Îmi doresc ca PJDES să fie o oportunitate valorificată cât mai bine de comunitățile din județul Iași. Fiecare proiect bine gândit poate însemna un pas înainte, iar pașii aceștia, adunați, înseamnă dezvoltare”, a mai transmis Andrei Cazacu.

Rămâne de văzut câte primării vor reuși să intre în această sesiune cu proiecte pregătite și câte dintre investițiile propuse vor ajunge efectiv în faza de execuție. Pentru comunitățile locale, însă, programul reprezintă o nouă posibilitate de a obține sprijin financiar pentru obiective care pot schimba concret infrastructura și serviciile oferite oamenilor. Carmen DEACONU