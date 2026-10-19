Elita mondială a matematicii vine la Iași! Giganți ai științei de la Chicago, Paris și Roma, reuniți la UAIC!

Peste 50 de matematicieni din 12 țări, reprezentând universități de prestigiu mondial, ajung la Iași pentru un eveniment științific de anvergură! Profesori de la University of Chicago, Université Paris Cité și Università di Padova se reunesc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, unde vor prezenta cele mai noi descoperiri din matematică. Miza: cercetare de vârf, colaborări internaționale și susținerea unei noi generații de specialiști!

Iașul devine, în perioada 26–30 octombrie 2026, un punct important pe harta cercetării matematice internaționale. Facultatea de Matematică a UAIC găzduiește workshopul Recent Developments in Analysis and PDEs (APDE 2026), dedicat progreselor din analiza matematică, teoria ecuațiilor cu derivate parțiale și modelarea matematică.

Deschiderea oficială va avea loc luni, 26 octombrie, de la ora 9:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a universității. Evenimentul reunește cercetători din România, Franța, Italia, Germania, Austria, Cehia, Polonia, Finlanda, Statele Unite, Canada, Brazilia și India.

Profesori de la universități de top, la Iași!

Printre instituțiile reprezentate se numără University of Chicago, University of Texas at Austin, Université Paris Dauphine-PSL, Sapienza Università di Roma, Università di Padova, Universitatea din Viena și Université Laval din Canada. Participă, de asemenea, cercetători ai Academiei Române și ai unor centre universitare importante din Europa și Asia.

Unul dintre invitații de marcă este profesorul Panagiotis E. Souganidis, de la University of Chicago, specialist cu contribuții importante în teoria soluțiilor de vâscozitate, omogenizarea stocastică și jocurile de câmp mediu, cu aplicații inclusiv în economie. Acesta a colaborat cu matematicieni de renume mondial și a fost invitat la instituții precum Institute for Advanced Study din Princeton și Collège de France.

La workshop va conferenția și profesorul Martino Bardi, de la Università di Padova, personalitate de referință în teoria controlului optimal și a jocurilor diferențiale. În 2016, acesta a primit Premiul Isaacs al International Society of Dynamic Games, una dintre cele mai importante distincții din domeniu.

32 de conferințe și o șansă pentru tinerii cercetători!

Programul cuprinde 32 de conferințe invitate și o sesiune de postere. Temele abordate includ ecuațiile matematice neliniare, controlul optimal, jocurile de câmp mediu, analiza multiscală și modelarea matematică, cu aplicații de la dinamica traficului până la interacțiunea fluid–structură.

Organizatorii urmăresc să stimuleze schimbul de idei între cercetătorii consacrați și tinerii specialiști, să încurajeze proiectele comune și să consolideze colaborările internaționale.

Un punct important îl reprezintă acordarea a zece burse integrale pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali, care acoperă în totalitate costurile participării. Sprijinul oferit cu implicarea UAIC și a Primăriei Municipiului Iași le permite tinerilor să intre în contact direct cu cercetători de nivel internațional.

Workshopul este organizat de Facultatea de Matematică a UAIC, în colaborare cu Institutul de Matematică „Octav Mayer” al Academiei Române – Filiala Iași, Fundația „Seminarul Matematic Alexandru Myller” și INSA Rouen Normandie din Franța.

Cu sprijinul Universității, al Ministerului Educației și Cercetării, al Primăriei Municipiului Iași și al sponsorului principal Viacons Rutier, APDE 2026 reconfirmă ambiția școlii matematice ieșene de a atrage nume importante ale științei mondiale și de a-și consolida prestigiul internațional. Carmen DEACONU