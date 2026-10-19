* aproximativ 40 de tineri muzicieni vor urca pe scena Casei de Cultură a Studenților din Iași, într-un spectacol de muzică pop și rock * Festivalul „Iași Music Experience 2026” aduce în fața publicului opt trupe, reinterpretări ale unor hituri internaționale și compoziții originale

De la Amy Winehouse și Arctic Monkeys până la Måneskin, Cargo și reinterpretări rock ale unor piese pop, o nouă generație de muzicieni ieșeni se pregătește să cucerească scena. Miercuri, 21 octombrie, de la ora 19:00, Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților va găzdui o nouă ediție a festivalului „Iași Music Experience”, un eveniment care transformă pasiunea pentru muzică într-o experiență de concert profesionist.

Opt trupe și 40 de tineri artiști, pe aceeași scenă

Festivalul „Iași Music Experience 2026” revine în atenția publicului cu un spectacol dedicat tinerelor talente locale. Evenimentul este organizat de Asociația Excelență pe Portativ, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Casa de Cultură a Studenților Iași, Tone Track, Petran Music School și Tricorp Sound & Lights.

„Aproximativ 40 de tineri artiști, vocaliști și instrumentiști, vor urca pe scenă într-un spectacol ce reunește muzica pop și rock, reinterpretări ale unor piese cunoscute și compoziții originale. Participanții vor avea ocazia să își demonstreze abilitățile muzicale și să împărtășească publicului pasiunea pentru muzică”, a declarat Petran Paveliuc, coordonatorul festivalului.

De la Lady Gaga și Amy Winehouse la Cargo și Arctic Monkeys

Una dintre atracțiile ediției din acest an este diversitatea repertoriului. Cele opt trupe vor aduce în fața spectatorilor atât piese care au făcut istorie în muzica internațională, cât și creații proprii.

Trupa Bittersweet propune „Teenage Dirtbag” și „Hard Times”, în timp ce BloodHaze pregătește reinterpretări rock ale unor hituri precum „Bad Romance”, „Rolling in the Deep” și „S&M”.

Rum Cats va combina creația originală „Keychain”, semnată de Raphael Maltagliati, pe versurile Mălinei Catargiu, cu „Coraline”, din repertoriul Måneskin, și „Ziua Vrăjitoarelor”, piesa trupei Cargo.

Formația Minth va interpreta „Aroma” și „Legends”, iar Intercoasta va aduce pe scenă cunoscuta piesă „Back to Black”, de Amy Winehouse, alături de propria compoziție, „Bad Timing”.

Publicul va putea asculta și trupa Hysteria, care propune o combinație între energia formației Arctic Monkeys, prin piesa „Brianstorm”, și o versiune metal a melodiei „Tattoo”, interpretată inițial de Loreen.

Midnight Bloom completează programul cu „You're Still the One”, din repertoriul Shania Twain, și „So Easy”, de Olivia Dean. Cea de-a opta formație, MARS, reunește cinci tineri instrumentiști și vocaliști. Organizatorii nu au precizat repertoriul acesteia în comunicatul de presă.

Mai mult decât un concert: o experiență pentru viitorii muzicieni

Dincolo de spectacol, festivalul are și o importantă componentă educațională. Participanții au posibilitatea să descopere ce presupune pregătirea unui concert în condiții profesioniste, de la repetiții și coordonarea unei formații până la utilizarea echipamentelor de scenă.

Sonorizarea, luminile și elementele multimedia vor completa experiența artistică, oferindu-le tinerilor condiții apropiate de cele ale unui concert profesionist.

„Festivalul reprezintă o etapă importantă în pregătirea artistică a participanților, oferindu-le posibilitatea de a pune în practică experiența acumulată în timpul cursurilor și repetițiilor, sub îndrumarea profesorilor de specialitate. Totodată, tinerii vor beneficia de condiții tehnice profesioniste, cu sonorizare, lumini și elemente multimedia, care vor contribui la realizarea unui spectacol de calitate”, a explicat Petran Paveliuc.

Cu o activitate de peste 12 ani în educația muzicală, Petran Music School pregătește tineri în domeniul canto și al instrumentelor muzicale. Festivalul continuă o serie de evenimente prin care organizatorii urmăresc să ofere vizibilitate artiștilor aflați la început de drum.

Maura ANGHEL