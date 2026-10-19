Iașul, sufocat de gunoaiele pelerinajului! Aproape 1.000 de tone de deșeuri strânse în câteva zile

Pelerinajul de Sfânta Parascheva a lăsat în urmă un munte de gunoaie la Iași. Echipele Salubris au colectat peste 460 de tone de deșeuri de pe traseul credincioșilor și din zonele manifestărilor religioase. La nivelul întregului oraș, cantitatea strânsă între 7 și 14 octombrie a depășit 933 de tone!

În spatele imaginilor impresionante de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva s-a desfășurat o operațiune uriașă de salubrizare. Miile de credincioși veniți la Iași au însemnat nu doar aglomerație și cozi interminabile, ci și o presiune majoră asupra curățeniei din oraș.

Potrivit datelor comunicate de Salubris S.A. Iași, în perioada 7–14 octombrie 2026, echipele de salubritate au colectat 460.160 de kilograme de deșeuri, adică peste 460 de tone, numai de pe traseul pelerinilor și din zonele aferente manifestărilor religioase.

Cifrele sunt și mai impresionante când vine vorba despre întregul municipiu. În aceleași opt zile, cantitatea totală de deșeuri colectate de pe raza Iașului a ajuns la 933.480 de kilograme, echivalentul a peste 933 de tone.

Muncă zi și noapte pentru curățenia orașului

Pentru a face față valului de vizitatori, echipele Salubris au intervenit fără întrerupere, atât pe traseul pelerinajului, cât și pe străzile din apropierea Mitropoliei și în zonele intens circulate.

Colectarea deșeurilor, măturatul și igienizarea spațiilor publice au fost realizate pe parcursul întregii perioade, astfel încât orașul să poată primi pelerinii în condiții cât mai bune.

Reprezentanții companiei au mulțumit angajaților care au lucrat indiferent de oră și de condițiile meteo, subliniind că efortul acestora a fost esențial pentru menținerea curățeniei în timpul unuia dintre cele mai importante evenimente religioase organizate anual la Iași.

Aproape jumătate de milion de kilograme de gunoaie, doar pe traseul pelerinilor

Cele peste 460 de tone colectate din zonele pelerinajului reprezintă o parte importantă din totalul deșeurilor strânse în municipiu în intervalul analizat. Datele arată dimensiunea efortului logistic necesar pentru gestionarea unui eveniment care atrage sute de mii de oameni.

Salubris transmite că menținerea unui oraș curat nu depinde însă doar de intervenția echipelor specializate, ci și de comportamentul fiecărui vizitator și locuitor.

Mesajul companiei este clar: Iașul poate rămâne un oraș primitor numai dacă responsabilitatea pentru curățenie este împărțită între serviciile publice și cei care folosesc spațiile orașului.

Carmen DEACONU