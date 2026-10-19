Zeci de mii de pensionari ieșeni trăiesc cu mai puțin de 40 de lei pe zi!

* cifrele oficiale arată că, luna trecută, peste 35.000 de vârstnici din județ depindeau de completările acordate de la bugetul de stat pentru a ajunge la nivelul minim prevăzut de lege * iar asta, în condițiile în care costul vieții aproape s-a dublat în ultimii doi ani, exact perioada în care pensiile lor au fost „înghețate”

Peste 35.000 de pensionari din județul Iași au nevoie de sprijinul statului pentru a-și completa veniturile. Datele pentru septembrie 2026 arată dimensiunea unei realități sociale dure: 32.430 de pensionari din sistemul public (pensia medie de 2.676 lei) și alți 2.772 proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor (pensia medie de 1.147 lei) beneficiază de indemnizație socială. În total, 35.202 de persoane se află în cele două categorii.

Cifrele arată cât de mulți vârstnici din județ depind de completările acordate de la bugetul de stat pentru a ajunge la nivelul minim prevăzut de lege. Pentru cei mai vulnerabili, fiecare leu poate face diferența între plata facturilor, cumpărarea alimentelor și achiziționarea medicamentelor.

Peste 32.000 de pensionari din sistemul public, cu venituri mici

În județul Iași, 32.430 de pensionari din sistemul public primesc indemnizație socială. Județul se află printre cele cu cele mai mari efective de beneficiari, fiind depășit de Suceava, unde sunt înregistrați 36.130 de pensionari în această situație.

La nivel național, numărul beneficiarilor din sistemul public ajunge la 850.009. Indemnizația socială este acordată pensionarilor ale căror venituri din pensii, cumulate potrivit legii, se situează sub nivelul garantat. Pentru septembrie 2026, pragul menționat în date este de 1.281 de lei.

Cu alte cuvinte, zeci de mii de ieșeni au nevoie de completarea veniturilor pentru a atinge acest nivel, într-o perioadă în care cheltuielile cotidiene continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor.

Drama foștilor agricultori: mii de oameni depind de completările statului

Situația este la fel de apăsătoare pentru pensionarii proveniți din fostul sistem al agricultorilor. În Iași sunt înregistrați 2.772 de beneficiari ai indemnizației sociale din această categorie, iar sprijinul mediu suportat de la bugetul de stat este de 328 de lei.

Valoarea este sub media națională de 359 de lei. La nivelul întregii țări, 35.736 de foști agricultori beneficiază de acest ajutor.

Pentru mulți dintre acești vârstnici, pensia obținută după ani de muncă în agricultură nu ajunge la nivelul minim garantat, iar diferența trebuie acoperită prin sprijin public. Datele nu permit stabilirea situației individuale a fiecărui beneficiar, dar arată amploarea fenomenului.

Aproape 886.000 de pensionari, sprijiniți în toată țara

La nivel național, cele două categorii însumează 885.745 de beneficiari ai indemnizației sociale: 850.009 din sistemul public și 35.736 proveniți din fostul sistem al agricultorilor.

În Iași, cele 35.202 de persoane evidențiate în cele două categorii reprezintă un semnal puternic privind vulnerabilitatea unei părți importante a populației vârstnice.

Statistica pentru septembrie 2026 nu arată câți dintre beneficiari locuiesc singuri sau ce alte venituri au, însă evidențiază dependența lor de completările acordate de stat. Pentru mii de pensionari ieșeni, pensia nu este suficientă pentru a atinge pragul minim prevăzut de lege fără acest ajutor.

Raluca STROE