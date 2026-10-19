* Ben Corlaciu, scriitorul care a cunoscut cenzura și exilul, revine în atenția publicului ieșean printr-un eveniment dedicat poeziei și memoriei sale

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași organizează vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 12:00, în Aula Bibliotecii, evenimentul „Ben. Corlaciu – O întâlnire prin poezie”. Manifestarea propune redescoperirea unui autor cu un destin dramatic, a cărui operă a fost marcată de război, cenzură și exil.

Un poet pe care regimul comunist a încercat să-l șteargă din literatură

Născut la Galați, în 1924, Benedict Corlaciu a aparținut generației literare afirmate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A debutat editorial în 1941, la numai 17 ani, cu volumul „Tavernale”, devenind unul dintre tinerii scriitori reuniți în jurul revistei „Albatros”, alături de Geo Dumitrescu, Constant Tonegaru și Dimitrie Stelaru.

Talentul său precoce părea să anunțe o carieră literară remarcabilă. Schimbările politice de după război aveau însă să-i influențeze profund destinul. Scriitorul a cunoscut marginalizarea și excluderea din Uniunea Scriitorilor, iar în 1975 a cerut azil politic în Franța. Plecarea sa a fost urmată de interzicerea operei în România și de eliminarea numelui său din lucrări de referință ale istoriei literare.

De la cenzură la exilul parizian

Povestea lui Ben Corlaciu este și povestea unei generații de scriitori ale căror destine au fost schimbate de instaurarea comunismului. Autor al volumelor „Pelerinul serilor”, „Arhipelag” și „Manifest liric”, dar și al unor lucrări de proză, Corlaciu a continuat să scrie în ciuda presiunilor politice. Un episod semnificativ îl reprezintă volumul „Elanul interzis”, afectat de intervenția cenzurii și publicat în 1974 sub titlul „Arcul biologic”. La împlinirea centenarului nașterii poetului, în 2024, opera sa a revenit în atenție prin antologia „Elanul interzis”, alcătuită de Claudiu Komartin și publicată la Editura Max Blecher.

Destinul scriitorului s-a încheiat la Paris, în iunie 1981, departe de țara în care debutase și în care își construise identitatea literară.

Soția și fiica poetului vin la Iași cu amintiri de familie

Unul dintre momentele centrale ale întâlnirii va fi participarea Anei Christina Corlaciu, fiica scriitorului, și a Floricăi Corlaciu, soția acestuia. Cele două vor evoca episoade din viața de familie și vor oferi publicului posibilitatea de a descoperi omul din spatele cărților.

Mărturiile personale vor completa imaginea unui autor cunoscut mai ales prin opera sa și prin confruntările cu regimul comunist. Dincolo de biografia literară, întâlnirea își propune să recupereze amintiri și întâmplări care pot apropia publicul de personalitatea poetului.

Dimensiunea critică a evenimentului va fi asigurată de lectorul universitar Loredana Cuzmici și conferențiarul universitar Doris Mironescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cei doi vor discuta despre particularitățile creației lui Ben Corlaciu și despre locul său în literatura română.

Întâlnirea va fi moderată de Carmen Andronic.

Evenimentul va fi completat de o expoziție care va reuni lucrări ale poetului păstrate în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare, alături de obiecte personale provenite din colecția familiei. Documentele și obiectele vor oferi o perspectivă asupra vieții și activității scriitorului, transformând manifestarea într-un exercițiu de recuperare a memoriei culturale.

Maura ANGHEL